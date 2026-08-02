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Чи можна носити одяг навиворіт

За давніми повір'ями, якщо людина випадково одягала річ навиворіт, це вважалося поганим знаком. Наші предки вірили, що така помилка віщує дрібні неприємності, непорозуміння з близькими та сварки в родині.

Втім, якщо одяг вдягали навиворіт свідомо, то він перетворювався на потужний оберіг від пристріту та злого ока. Збираючись у далеку дорогу чи до лісу, люди навмисно одягали сорочку або капелюх навпаки, аби сплутати слід і не дати нечистій силі збити їх зі шляху. Так само чинили й перед важливими подіями, адже вважалося, що такий простий трюк відлякує заздрісників та приносить успіх.

Важливо зазначити, що сучасні науковці ставляться до подібних вірувань із чималим скептицизмом. Жодних наукових підтверджень чи доказів того, що виворітна річ здатна притягнути біду або змінити хід подій, просто не існує. Страх перед одягом навиворіт – лише давній культурний міф із тих часів, коли люди не мали пояснень для дрібних халеп і намагалися виправдати власну неуважність містикою. Тому вірити в давні забобони чи просто з усмішкою перевдягнутися – особистий вибір кожного.

Народні прикмети про одяг / Фото Magnific

До речі, ми вже розповідали про інші популярні народні прикмети, пов'язані з побутом. Переходьте за посиланням, аби дізнатися, звідки взялися найвідоміші українські забобони та що вони насправді означають у сучасному світі.