Адже така звичка нібито здатна накликати безсоння, відібрати здоров'я та навіть позбавити людини молодості. Чи правда це – детальніше пише 24 Канал.

Чому не можна дивитися у вікно на Повний Місяць

Наші предки вважали віконне скло своєрідною лінзою, яка підсилює та викривляє енергію нічного світила. Особливо це застереження стосувалося жінок. Народні прикмети стверджують, що проміння Повні, яке проходить крізь вікно, швидко висмоктує жіночу вроду, висушує шкіру та приносить ранні зморшки. З цієї ж причини дівчатам забороняли спати на ліжку, куди потрапляє пряме місячне світло.

До того ж людина, яка тривалий час спостерігає за Повнею з кімнати, приваблює у свій дім тривогу та жахіття. Якщо промені світять на людину, яка спить, то вона ризикує отримати сильний головний біль або навіть почати блукати уві сні.

Саме через це народні забобони радять у такі ночі щільно завішувати вікна цупкими шторами, аби захистити оселю від чужорідного впливу.

Дивитись на Повню через вікно – можна чи ні / Фото Magnific

Важливо зазначити, що наука повністю спростовує ці магічні страхи та не знаходить жодних підтверджень небезпеки місячного світла. Дослідники не виявили жодного реального доказу того, що спостереження за Повнею через скло шкодить здоров'ю чи зовнішньому вигляду людини. Зрештою, містичні прикмети залишаються лише частиною нашої культури, і кожен сам вирішує, чи вірити в такі забобони, чи просто насолоджуватися дивовижним нічним пейзажем.

А що насправді означає, коли птах залітає у вікно – читайте більше у нашому матеріалі.