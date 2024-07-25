У ПЦУ розповіли, чи може вагітна бути хрещеною мамою: відповідь вас може здивувати

Обряд хрещення – важлива подія у житті багатьох людей, тому до неї ретельно готуються. Перед цим батьки обирають для своїх дітей хрещених, які зможуть нести на своїх плечах таку велику місію. Серед християн є ті, що навіть приймають рішення охреститися вже у дорослому свідомому віці, наприклад як Ісус Христос.

Хрещені батьки повинні прищеплювати похресникам віру в Бога, підтримувати та допомагати їм протягом життя, молитися за добру долю. Це обов'язок, якого потрібно дотримуватися. У народі часто говорять, що хрестити дитину не може вагітна. Чи правдива така думка, розповість LifeStyle 24.

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Чи може вагітна бути хрещеною мамою

У Православній церкві України стверджують, що жінка при надії може бути хрещеною мамою. Інституція з повагою ставиться до своїх вірянок, а особливо вагітних. Однак варто зважати на самопочуття вагітної, аби їй не було складно під час хрещення. Потрібно просто бути поруч з жінкою та допомагати при потребі.

Священники стверджують, що хрещення – це дуже світлий та теплий момент для всієї родини. Тому не потрібно зважати на забобони, які були популярні у давнину. Вони зовсім не пов'язані з християнською вірою, а лише шкодять людині. Якщо все-таки в чомусь сумніваєтесь, то завжди можете звернутися за порадою до церкви.

До речі, у ПЦУ також нагадують, що хрестити дитину можна навіть у піст чи у свято. Адже у суспільстві також є твердження, що у цей період заборонено проводити обряд. Тож батькам не варто переживати.