Багатьох людей цікавить питання, чи потрібно під час сповіді розказувати, чому стався той чи інший гріх. У Православній церкві України дали остаточну відповідь – ні. Там говорять, що віряни скоюють усі погані вчинки, адже порушують заповіді Божі. Детальніше про це читайте на сайті LifeStyle 24.

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Чому не потрібно пояснювати причини гріхів під час сповіді

У церкві кажуть – аби щиро покаятися, не обов'язково пояснювати причини гріхів. Ба більше, так віряни ніби виправдовують свої погані вчинки та перекладають відповідальність. В першу чергу, вони сповідаються не перед священником, а перед Богом, а він же все насправді знає. Людям потрібно усвідомити, чому скоїли той чи інший поганий вчинок, щиро визнати свою вину та попросити вибачення.

У сповіді як Таїнстві через священнослужителя завдяки дії Святого Духа відбувається прощення свідомих гріхів, які вчинила людина після прийняття святого хрещення. Тому Таїнство Сповіді є Таїнством духовного оздоровлення, що дає людині рухатися далі, полегшуючи тягар гріхів і змінюючи її на краще,

– зазначають у ПЦУ.

У церкві також нагадали, що сповідь вів Ісус Христос. Після воскресіння він сказав своїм учням, щоб вони відпускали людські гріхи. Під час сповіді важливо відчути жаль за те, що зробили. Так ви підтверджуєте, що більше не хочете жити у гріхові, а натомість Господь дасть свою підтримку і прощення.