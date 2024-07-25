Крестные родители должны прививать крестникам веру в Бога, поддерживать и помогать им в течение жизни, молиться за добрую судьбу. Это обязанность, которой нужно придерживаться. В народе часто говорят, что крестить ребенка не может беременная. Правдива ли такая мысль, расскажет LifeStyle 24.

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Может ли беременная быть крестной мамой

В Православной церкви Украины утверждают, что женщина в положении может быть крестной мамой. Институция с уважением относится к своим верующим, а особенно беременным. Однако стоит учитывать самочувствие беременной, чтобы ей не было сложно во время крещения. Нужно просто быть рядом с женщиной и помогать при необходимости.

Священники утверждают, что крещение – это очень светлый и теплый момент для всей семьи. Поэтому не нужно учитывать суеверия, которые были популярны в древности. Они совсем не связаны с христианской верой, а только вредят человеку. Если все-таки в чем-то сомневаетесь, то всегда можете обратиться за советом в церковь.

Кстати, в ПЦУ также напоминают, что крестить ребенка можно даже в пост или в праздник. Ведь в обществе также есть утверждение, что в этот период запрещено проводить обряд. Поэтому родителям не стоит переживать.