Популярний український артист Монатік рідко ділиться фото своїх синів у мережі. Але сьогодні його старший син Данило святкує день народження. З нагоди цього зірковий батько привітав сина з святом.

Український мультиартист Монатік поділився рідкісними світлинами з сином Данилом з нагоди його першого ювілею. Він також привітав старшого сина з днем народження на своїй інстаграм-сторінці.

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Зворушливе привітання з днем народження

Монатік опублікував зворушливий допис у якому розповів, що на запитання "Ким ти хочеш стати, коли виростеш?", Данило, якому тоді було чотири роки, відповів: "батьком". Ці слова, за думками Монатіка, рухають ним і будуть це робити до кінця його життя.

Я тоді відчув щось, чого не відчував ніколи раніше, щось, що намагаюсь віднаходити в собі тоді, коли душа рветься на частини, а світ хоче збити з ніг,

– написав мультиартист.

Дмитро зізнався, що коли проблеми затуманюють його голову, то йому достатньо просто згадати відповідь маленького сина в той день, і всі проблеми стають наче піною порівняно з великим океаном. Монатік також подякував дружині Ірині за те, що подарувала йому таке чудо.

"Я пишу це і тут, щоб ти прочитав і згадав, який ти справжній, скромний, сильний, щасливий, чистий душею і найнайчесніший. Я пишаюся тобою як сином, пишаюся тобою, як старшим братом, пишаюся тобою, як другом", – написав Монатік.

Світлини з Данилом

Також співак опублікував кілька рідкісних фото, на якому позує поряд з сином. Деякі кадри зроблені біля моря та разом з дружиною Іриною. Також Монатік показав архівну світлину з пологового будинку.

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