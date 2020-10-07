Популярный украинский артист Монатик редко делится фото со своими сыновьями в сети. Но сегодня его старший сын Даниил празднует день рождения. По случаю этого звездный отец поздравил сына с праздником.

Украинский мультиартист Монатик поделился редкими фотографиями с сыном Даниилом по случаю его первого юбилея. Он также поздравил старшего сына с днем рождения на своей инстаграм-странице.

Интересно Яркая смесь поколений: Монатик выпустил клип с Лаймой Вайкуле – видео

Трогательное поздравление с днем рождения

Монатик опубликовал трогательное сообщение в котором рассказал, что на вопрос "Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?", Даниил, которому тогда было четыре года, ответил: "отцом". Эти слова, по мнению Монатика, движут им и будут это делать до конца его жизни.

Я тогда почувствовал что-то, чего не чувствовал никогда раньше, что-то, что пытаюсь найти в себе тогда, когда душа рвется на части, а мир хочет сбить с ног,

– написал мультиартист.

Дмитрий признался, что когда проблемы затуманивают его голову, то ему достаточно просто вспомнить ответ маленького сына в тот день, и все проблемы становятся пеной по сравнению с большим океаном. Монатик также поблагодарил жену Ирину за то, что подарила ему такое чудо.

"Я пишу это и здесь, чтобы ты прочитал и вспомнил, какой ты настоящий, скромный, сильный, счастливый, чистый душой и самый честный. Я тобой горжусь как сыном, горжусь тобой, как старшим братом, горжусь тобой, как другом", – написал Монатик.

Фотографии с Даниилом

Также певец опубликовал несколько редких фото, на котором позирует рядом с сыном. Некоторые кадры сделаны у моря и вместе с женой Ириной. Также Монатик показал архивную фотографию из роддома.

Для просмотра фото листайте вправо: