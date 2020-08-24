На Софійській площі в Києві сьогодні, 24 серпня, відбуваються урочистості до Дня Незалежності. 18 найпопулярніших вітчизняних артистів об'єднались і створили епохальне музичне шоу з 42 відомих українських пісень. Натхненником масштабного попурі став Монатік.

Після промови президента Володимира Зеленського на Софійській площі з нагоди 29-ї річниці незалежності України відбувся святковий концерт, який об'єднав найвідоміших артистів та 42 знакових пісні в легендарне попурі (музичну композиції, що складається з кількох мелодій). Ідейним натхненником масштабного виступу став мультиартист Монатік. Для "ТСН" він розповів, як тривала підготовка.

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Наймасштабніше на сьогодні попурі з пісень made in Ukraine записали на студії "Звучить Production". З ідеєю до Монатіка звернувся знаменитий український продюсер Сергій Перман. На підготовку залишалось менше трьох тижнів, тому артист був змушений провести за фортепіано дві доби. В результаті він створив композицію на 16 хвилин 54 секунди.

Це було понад відповідальне і в той же час цікаве завдання. З 42 пісень створити одну на 16 хвилин 54 секунди, яка пронесе крізь роки і викличе величезну кількість спогадів і емоцій,

– наголосив Монатік.

Для дійства на Софійській площі об'єднались Тіна Кароль, Потап, "Время и стекло", Джамала, Руслана, Сергій Бабкін, The Hardkiss, Ірина Білик, Наталія Могилевська, Ніна Матвієнко, Олександр Пономарьов, Вєрка Сердючка і багато інших під супровід хору й оркестру.

"Приголомшливо легендарний склад творчих неймовірно талановитих особистостей, кожен зі своїм фірмовим неповторним стилем, який робить цей твір різноманітним, незабутнім і таким, який хочеться слухати знову і знову", – підкреслив Монатік.

Дивіться виступ найпопулярніших українських артистів до Дня Незалежності (на 60 хвилині відео)