Так, що саме категорично заборонено робити під час Молодика, передає LifeStyle 24.

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Що не можна робити у час Молодика

У період Молодого Місяця варто утриматися від поганих звичок і дій, які можуть негативно вплинути на ваше життя. Також краще не приймати необдуманих рішень.

Астрологиня Марина Скаді зауважила, що в цей період не варто братися за надто складні завдання, якщо невпевнені у своїх силах. У вас з'явиться шанс оновити життя. Тож подумайте, які саме речі вам би хотілося змінити. Складіть список бажань, відправте запити у Всесвіт і просто всередині себе просіть про дива. Женіть геть негативні думки та сумніви.

Загалом у цей період вкрай важливо бути уважними у своїх діях. Також категорично не можна конфліктувати. Сварки до добра не доведуть.