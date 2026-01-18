Найближчий тиждень змусить нас переглянути плани, а когось – навіть життєві орієнтири. Буде непросто, але точно не нудно, розповідає 24 Канал з посиланням на Astrology by Lauren.

Овен

Гороскоп для Овнів

Овни відчуватимуть, що старі правила перестають бути актуальними. Все ще більше заплутується. Однак Молодик допоможе переглянути плани на рік та зібрати їх заново. Головне зараз – не зануритися в метушню. Дисципліна та віра в себе допоможуть зробити усе як треба.

Близнюки

Гороскоп для Близнюків

Молодик ще раз допоможе Близнюкам зрозуміти – зміни вже неминучі. Потрібно відпустити те, що більше не тримає. Так, деякі довгострокові плани можуть скасуватися. Але натомість ви відкриєтесь новим речам.

Стрілець

Гороскоп для Стрільців

Стрільці впритул наблизилися до поворотного моменту в житті. І, ось халепа, так і досі незрозуміло, куди ж потрібно рухатися далі. Астрологи просять вірити у себе і перестати вантажити себе невизначеністю. Навпаки, потрібно зробити її своєю перевагою.

Зараз ви вільні. І можете робити усе, що тільки захочете. Саме так Стрільці відшукають себе. А Молодик допоможе їм у цьому.