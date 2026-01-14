Астрологи розповіли, у кого насправді сильна інтуїція. Людям, які народилися у ці місяці, варто частіше до неї звертатися, пише 24 Канал з посиланням на Collective World.

У кого виняткова інтуїція?

Липень

Люди, народжені у липні, часто себе недооцінюють. Інколи ви занадто боїтеся помилок, тому звертаєтеся за порадами до всіх навколо. Хоча це просто відгомін тривожності.

Пам'ятайте, ви дуже тонко відчуваєте інших людей. Але згодом сумніви у собі заважають зробити правильні висновки.

Вересень

Народжені у вересні можуть надто довго обирати. Вони прокручують різні варіанти та чекають ідеального моменту. Але потім можуть просто стояти на місці.

Астрологи переконані, ваш внутрішній компас працює більш ніж чудово. Довіряйте своєму відчуттю, навіть якщо план здається неідеальним. Воно виведе вас на правильний шлях.

Жовтень

Ті, хто народилися у жовтні, часто занадто сильно покладаються на думку інших людей. З одного боку, це нормально. Але у всьому має бути меж.

Пам'ятайте, що це ваше життя. Саме ви найкраще розумієте, що зробить вас щасливими. Тим паче доля подарувала вам дійсно сильну інтуїцію.