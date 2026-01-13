Для кількох знаків зодіаку 2026 рік стане початок важливої історії. Але комусь доведеться пройти і через внутрішні зміни, пише 24 Канал з посиланням на People.

Овен

Гороскоп для Овнів

Перш ніж говорити про кохання Овнам важливо завершити внутрішнє перевантаження. Деякі погляди залишаться в минулому. А вже цього року перед нами постане нова версія Овнів. Значно впевненіша!

Кохання прийде до вас вже навесні або влітку. Все почнеться через випадкове знайомство або ж просту переписку. Ближче до літа Овни відчують більше драйву з побаченнями та сміливими кроками. Саме так усе розкриється на повну.

Лев

Гороскоп для Левів

Леви змінять своє ставлення до стосунків вже цього року. Саме зараз, як ніколи, важливими стануть спільні цінності та підтримка. Астрологи окремо виділяють серпень 2026 року. Саме тоді станеться доленосна зустріч, яка змінить усе для самотніх Левів.

Ті, хто у кого вже є друга половинка, отримають шанс "перезапустити" стосунки. Проте важливо бути щирими один з одним.