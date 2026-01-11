Події, які набирали обертів ще в грудні, розгорнуться на повну на початку 2026 року. І хтось з нас справді почне новий етап в житті, розповідає 24 Канал з посиланням на Collective World.

На кого чекають зміни у житті?

Близнюки

Гороскоп для Близнюків

Січень запустить величезні зміни в житті Близнюків. Астрологи переконані, що ви вхопитеся за несподіваний шанс у кар'єрі. Однак це може бути й прозріння у питанні, яке давно не давало спокою.

Зрештою ви відчуєте рух там, де раніше був застій. І найважливіше, що Близнюки можуть зробити – не чинити опір змінам.

Скорпіон

Гороскоп для Скорпіонів

У грудні Скорпіони відкрили правду, від якої вже не сховатися. А січень змусить прийняти її повністю. Продовжуйте працювати з внутрішніми страхами та сумнівами. Не давайте їм можливість заволодіти вами. Ці зміни не будуть легкими, але вони приведуть вас до справжньої сили.

Козоріг

Гороскоп для Козорогів

Наприкінці року Козороги побачили, що їхня праця не була марною. А в січні ще й очікуйте на особливе знайомство, які виведе вашу впевненість на новий рівень. Те, що почнеться як випадковість, буде доленосним.