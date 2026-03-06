Овни, Близнюки, Скорпіони, хтось з вас буде змушений змінити свої переконання. Але це допоможе розвиватися, розповідає Astrology.

Овен

Гороскоп для Овнів

Овни часто роблять одну й ту саму помилку: спершу діють, а вже потім задумуються про наслідки. Найближчим часом саме ця звичка зіграє з ними злий жарт.

Одна ситуація спонукатиме Овнів діяти швидко, але найкращий варіант – якраз зупинитися та осмислити ваші подальші кроки. І тільки тоді діяти. Дайте собі трохи часу, і відповідь прийде сама.

Близнюки

Гороскоп для Близнюків

Найближчим часом на Близнюків очікує важлива розмова. Так, вона буде не надто приємною, але напрочуд чесною. Постарайтеся не знехтувати порадою цієї людини. Саме вона підштовхне вас до відповіді на питання, яке ви давно боялися собі поставити. Важливо бути чесним принаймні з собою.

Скорпіон

Гороскоп для Скорпіонів

Незакрита історія чи стара образа знову дасть про себе знати. Тільки тепер потрібно зробити усвідомлення рішення і нарешті все відпустити. Всесвіт допоможе їм у цьому. Людина, яка не тягне за собою минуле, рухається значно швидше.