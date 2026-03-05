Астрологи прогнозують особливо щасливі тижні для цих китайських знаків зодіаку. Їм точно скоро пощастить, розповідає Your Tango.

Тигр (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Незабаром все ніби нарешті стане на своє місце. Справи, які донедавна сильно дошкуляли, почнуть вирішуватися. Астрологи радять діяти якнайшвидше. Швидкі рішення – ваш шлях до успіху.

Кінь (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Представникам цього знаку зодіаку фактично щаститиме упродовж всього року. Але в найближчі тижні очікуйте на особливу подію. Всесвіт пришле людину, яке підштовхне до нових можливостей. На когось очікує бурхливий роман, а на декого – можливість здобути важливий життєвий урок.

Мавпа (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Найближчі дні можуть бути цілком звичайними без якихось значущих подій. Але зверніть увагу на дрібниці. Вони наштовхнуть на особливу цікаву ідею, яку не можна буде проігнорувати. Можливо, саме у ній полягає ваш шлях до успіху.