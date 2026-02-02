Астрологи розповіли, яким буде 2 лютого 2026 року для всіх знаків зодіаку, розповідає Astrology.

Читайте також Магія січня: 3 знаки зодіаку, чиє життя невдовзі кардинально зміниться

Гороскоп на 2 лютого для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 2 лютого для Овнів

Понеділок часто вимагає рухатися просто в шаленому темпі. Але Овнам краще сповільнитися. Дозвольте собі відпочити. А ввечері на вас чекає пригода з другою половинкою.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 2 лютого для Тельців

Тельці будуть дещо замріяними. Але й такий день потрібен. Ця невеличка "медитація" піде на користь.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 2 лютого для Близнюків

Сьогодні захочеться більше тиші, ніж зазвичай. Вдалий день для читання та занурення в себе. Поставте на паузу ті справи, які зараз викликають роздратування.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 2 лютого для Раків

Негативних думок може бути багато, але близькі люди допоможуть з ними справитися. Важливо вірити у себе.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 2 лютого для Левів

Сьогодні Левам варто відпочити від ролі "сильного". Одна розмова допоможе поглянути на ваше життя під іншим кутом. Деякі речі все ж варто було б змінити.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 2 лютого для Дів

На Дів чекає спокійний та вельми веселий день. Ввечері варто себе ще й потішити чимось смачненьким.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 2 лютого для Терезів

Терези відчують, що карма у нашому світі дійсно працює. Якщо упродовж останніх місяців ви робили більше добрих вчинків, то очікуйте на винагороду.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 2 лютого для Скорпіонів

Найближчим часом на Скорпіонів очікує незапланована поїздка. Ви будете щасливі.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 2 лютого для Стрільців

Стрільцям прийде усвідомлення, як вирішити одну з давніх проблем. Рішення виявиться настільки простим та ефективним, що ви будете здивовані.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 2 лютого для Козорогів

Не перенавантажуйте себе різними завданнями у понеділок. Краще спокійно увійти в робочий ритм, щоб не втомитися ще на початку тижня.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 2 лютого для Водоліїв

Зорі радять Водоліям активно знайомитися цього тижня. Не факт, що вдасться знайти шалене кохання, але цікаві пригоди – гарантовані.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 2 лютого для Риб

Інтуїція працюватиме на повну. Ви тонко відчуєте, де ваш шлях, а де – хибна дорога. Не занурюйтеся занадто глибоко в сумні думки. Вони тимчасові. Ситуація краща, ніж здається.