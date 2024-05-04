Світле Воскресіння: традиційні молитви, які слід читати у свято Великодня

Наближається найбільше свято в християнському календарі – Великдень, або Світле Христове Воскресіння. Це свято є символом основних істин християнства, віри в Бога, який поніс страждання за гріхи людства, був розп'ятий та воскрес.

Цього року Великдень відзначатиметься у неділю, 5 травня. У цей день віряни зазвичай приходить помолитись у свої храми, однак це час, коли важливою є й особиста розмова із Богом.

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Які молитви слід читати на Великдень

Воскресна молитва

Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і сущим у гробах, життя дарував. (3 р.)

Воскресіння Христове бачивши, поклонімось святому Господу Ісусові, єдиному безгрішному. Хресту Твоєму поклоняємось, Христе, і святе воскресіння Твоє величаємо і славимо, бо Ти – Бог наш, крім Тебе іншого не знаємо, ім'я Твоє призиваємо.

Прийдіть, усі вірні, поклонімось святому Христовому воскресінню, це бо прийшла через хрест радість усьому світові. Завжди благословляючи Господа, славимо воскресіння Його, бо, розп'яття перетерпівши, Він смертю смерть переміг. (3 р.)

Молитва-оберіг на Великдень

В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Матір Христа Марія носила, народила, хрестила, годувала, напувала, молитвам вчила, рятувала, оберігала, а потім біля хреста ридала, сльози лила, голосила, разом зі своїм милим Сином страждала. Ісус Христос в неділю воскрес, відтепер слава його від землі до небес. Нині він сам нас, своїх рабів, опікає, милостиво приймає наші молитви.

Господи, почуй мене, врятуй мене, захисти мене від всяких бід відтепер і навіки. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Нині й повсякчас і на віки віків. Амінь.

Молитва на Великдень про зцілення

В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. У святу неділю Ісус Христос воскрес, людям всім велику надію і радість дарувавши. Відтепер Господа нашого всі християни прославляють, слава про нього шириться від землі до небес. Силою своєю і милістю своєю незмірною він сьогодні нас, рабів Божих, оберігає та опікується. Чує він наші молитви й всі їх приймає, від всяких бід рятує.

Почуй і мене, Господи, допоможи мені, спаси мене і захисти мене від негараздів і бід відтепер і на віки віків. Амінь.

Молитва за мир і спокій в Україні

Всесильний Господи, почуй молитви дітей Твоїх, споглянь в час важких випробувань на державу нашу — Україну. Благослови та зміцни воїнів наших, владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі. Правдолюбивий Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші.

Благаємо Тебе, даруй нам з іменем Твоїм перемогу і справедливий мир наблизь. Пошли грізного очільника небесного воїнства Твого – архистратига Михаїла, на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони та вберегли нашу Батьківщину-Україну.

Твоє бо є, щоб милувати й спасати нас, Боже наш, і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духу, нині й повсякчас і на віки віків. Амінь

Ще молимось Господу Богу нашому, щоб вислухав голос моління нас, грішних, і охоронив всіх людей України нашої в час тяжких випробувань та помилував рабів Своїх, воїнів, щоб зберіг їх від смертоносної рани й всякої хворости душевної й тілесної, щоб охоронив від усякої скорботи, лиха, гніву і недолі та дав їм повернутися здоровими й щасливими, Всемилостивий Господи, вислухай і помилуй.