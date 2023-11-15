Молитви, які потрібно читати в Різдвяний піст

Під час Різдвяного посту однією з важливих складових є молитви. Чим більше ми молилося у цей період, тим ближче ми наближаємось до Бога.

Піст до Різдва починається 15 листопада й закінчується 24 грудня. Під час цього періоду, як ніколи, потрібно очищувати свою душу від гріха, переосмислювати свої дії. Потрібно робити багато добрих справ і займатися благодійністю. Але найголовніше – звертатися до Бога. 24 Канал зібрав кілька молитов на ранок і вечір, а також псалми.

До теми Має знати кожен християнин: що не можна робити на Різдвяний піст

Ранкові молитви під час Різдвяного посту

Наголовнішою молитвою у цей період є "Отче наш". Її можна виконувати в будь-який час дня, найкраще – 3 рази.

"Отче наш, сущий на небесах! Так світиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам на цей день; і визволи нас від боргів наших, як і ми прощаємо винуватцям нашим; і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо сила й воля Твоя на віки віків. Амінь".

***

"Господи Боже наш, надіє всіх країв землі й тих, що в морі далеко. Ти призначив святі дні посту й в Старому Заповіті через пророків Твоїх й в Новому через апостолів і євангелистів. Сподоби ж усіх нас у чистоті час постування провести, віру тверду зберегти й заповіді Твої виконувати у всі дні життя нашого. Благаємо Тебе, Владико Милосердний: пристав до нас ангела Твого, щоб охороняв нас немічних у всіх ділах наших і допомагав нам, щоб ми були слухняні й догоджали Тобі та щоб сподобилися достойно причаститись святих Твоїх Таїн. Прийми ж, Господи, поклоніння й постування рабів Твоїх (імена) і всім нам подай благословення ради Христа Іисуса, Господа нашого, що з Ним благословенний Ти, з пресвятим, благим і животворчим Твоїм Духом, нині й повсякчас, і на віки вічні. Амінь".

***

"Господи, Вседержителю, Боже небесних сил і всякої плоті, що у небесах живеш і на нас смиренних споглядаєш, та випробовуєш серця і думки, і те, що є таємне в людині, добре бачиш; бо ти є безначальне й присносущне світло, у якому немає ані тіні зміни або перетворення. Сам, безсмертний Царю, прийми моління наше, яке ми в цей час скверними своїми устами творимо, на безліч щедрот твоїх сподіваючись, і прости нам прогрішення наші, ділом, словом чи думкою, свідомо чи несвідомо заподіяні нами, і очисти нас від усякої скверні плоті й духа, сотворивши нас храмом Чесного й Святого твого Духа. Даруй нам, щоб ми в бадьорості серця й тверезості розуму прожили всю ніч цього життя, очікуючи пришестя світлого й явленого дня єдинородного твого Сина, Господа Бога й Спаса нашого, Ісуса Христа, коли він зі славою, Суддя всіх, прийде, щоб віддати кожному по його ділах. Нехай не в розслабленні й лінивстві, а в бадьорості та щирій праці ми з'явимось і будемо готовими ввійти з ним у божественне Царство його слави, де невмовкаючий голос тих, що торжествують, і невимовна насолода тих, що оглядають неосяжну доброту лиця твого, бо ти єси істинне світло, що освітлює й освячує все, і тебе оспівує все сотворіння навіки. Амінь".

***

"Владико Небесний, почуй же мою молитву. Очисти душу мою грішну, визволи мене від зла непростимого. Прошу Тебе, стань моїм помічником і захисником, а я залишуся вічним слугою Твоїм. Допоможи мені, Боже, так благослови мене. Амінь!".

***

"Дякую Тебе, Христе Боже, за те, що наситив нас земними твоїми благами; не визволяй же нас і від Царства Божого, але як серед учнів явився Ти, Спаситель, прийди до нас і спаси нас".

***

"Даруй мені, Господи, захист від пересичення й обжерливості, дозволь мені взяти милостиві Твої дари, щоб, скуштувавши їх, я зміцнився духом і тілом і служив би на славу Твою".

Вечірні молитви під час Різдвяного посту

"Вічний і милостивий Боже, пробач мені гріхи, створені мною справою, промовою чи думкою. Дай, Господи, смиренної душі моєї очищення від усякої скверни. Пошли мені, Господи, вночі спокійний сон, щоб вранці я знову послужив пресвятому Твоєму Імені. мене, Господи, від суєти та лихих помислів".

***

"Дякуємо тобі, Христе Боже, за те, що наситив нас земними твоїми благами; не збавляй ж нас і від Царства Божого, але як серед учнів з'явився Ти, Спаситель: прийди до нас і спаси нас".

***

"Вічний і милостивий Боже, прости мені гріхи, скоєні мною справою, річчю або думкою. Дай, Господи, смиренної душі моїй очищення від усякої скверни. Ниспошли мені, Господи, в ніч спокійний сон, щоб вранці я знову став Твоєму пресвятому Імені. Визволи мене, Господи, від суєти й лихих помислів. Бо є сила й Царство Твоє, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь."

***

"Вседержителю, Слово Отче, сам всесвятий Ісусе Христе. З великого милосердя свого ніколи не покидай мене, раба твого, але завжди в мені перебувай. Ісусе, добрий Пастирю своїх овець, не віддай мене на поталу зміїну й не залиши мене для того, щоб сатана спокушував мене, бо насіння зла в мені є. Ти ж бо, Господи, достойний поклоніння, Царю святий, Ісусе Христе, у сні мене охорони Світлом, що ніколи не меркне – Духом Твоїм Святим, що ним освятив єси учеників своїх. Дай, Господи, і мені, недостойному рабові Твоєму, спасення своє на ложі моїм і просвіти розум мій світлом розуміння святого Євангелія твого, душу­ – любов'ю хреста твого, серце – чистотою слів твоїх, тіло моє – твоїми страстями, думку мою – твоїм смиренням охорони; і підведи мене в час слушний, щоб славословити Тебе. Бо прославлений єси з безначальним твоїм Отцем і Пресвятим Духом на віки. Амінь."

***

"Може Іменем Твоїм я клявся, або думкою кого погудив, або образив, або засмутив; або з гніву наклеп на кого навів, або прогнівався, або засмутив кого, або неправду казав, або невчасно спав, або коли вбогий мене приходив – я йому не допоміг; або осудив брата мого; або підманув; або погордував перед ним; або, коли молився, то думкою про земне дбав; або що розпутне подумав; або об'ївся; або обпився; або через міру сміявся; або на чуже позаздрив; або щось непотрібне сказав; або з гріха брата мого посміявся; або помолитись забув; та інші мої незчисленні гріхи, що їх не пам’ятаю, бо все оце, і ще більше, я зробив".

Псалми на Різдвяний піст

Псалом 23

"Господь – мій Пастир. Я не матиму недостатку.

На зелених лугах Він дає мені відпочити,

Веде мене на тихі води,

мою душу Він обновляє,

Веде мене праведності стежками

ради Імені свого.

Коли я піду навіть долиною смертної тіні,

зла не злякаюсь, бо Ти зі мною.

Твій жезл і Твій посох –

вони мене втішають.

Переді мною трапезу Ти готуєш

навпроти тих, які мене утискають.

Ти намастив мою голову олією,

переливається моя чаша.

Отож в усі дні життя мого

доброта і милосердя супроводжувати мене будуть,

І я на довгі дні поселюся".

***

Псалом 6

"Господи, не суди мене в ярості Твоїй та не карай мене в гніві Твоїм. Помилуй мене, Господи, бо я немічний, і зціли мене, Господи, бо стривожилися кості мої. І душа моя дуже стривожена. А Ти ж, Господи, доки? Зглянься, Господи, і визволи душу мою, спаси мене ради милости Твоєї. Бо хто ж після смерти буде згадувати Тебе? І у гробі хто ж буде славити Тебе?Я втомився від зітхання мого; кожної ночі обмиваю ложе моє сльозами моїми, зрошую ними постіль мою. Висохло від печалі око моє. Змарніло від усіх ворогів лице моє. Відступіть від мене всі, хто чинить беззаконня, бо почув Господь голос плачу мого! Почув Господь благання моє, Господь молитву мою прийняв. Нехай осоромляться й устрашаться всі вороги мої та нехай з соромом побіжать й зникнуть дуже скоро".

Псалом 19

"Вислухає тебе Господь у день печалі, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині і з Сиону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і всепалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням Твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличмося; Господь виконає всі прохання твої. Тепер я знаю, що Господь спасає Христа Свого; зі святих небес Своїх відповідає Йому могутністю спасенної правиці Своєї. Одні хваляться колісницями, інші кіньми, а ми хвалимось іменем Господа Бога нашого. Вони хитаються й падають, а ми стоїмо твердо. Господи, спаси царя і вислухай нас, в який би день ми не звертались до Тебе".

Псалом 1

"Блаженний чоловік,

який не ходить за радою безбожних,

Не стає на дорогу грішних

і в згромадженні насмішників не засідає,

Але в законі Господньому його бажання;

і він роздумує день і ніч над Його законом.

Він буде, як дерево, посаджене над водними потоками,

яке дасть свій плід у свою пору;

І листя його не зів’яне,

і все, що він учинить, буде вдалим.

Не так безбожні, не так!

Вони – мов полова, яку вітер розвіває.

Тому-то і не встануть на суді безбожні,

ні грішники на праведних раді.

Адже Господь знає праведних дорогу,

а дорога безбожних загине".