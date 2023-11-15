Пост к Рождеству начинается 15 ноября и заканчивается 24 декабря. Во время этого периода как никогда нужно очищать свою душу от греха, переосмысливать свои действия. Необходимо делать много добрых дел и заниматься благотворительностью. Но самое главное – обращаться к Богу. 24 Канал собрал несколько молитв на утро и вечер, а также псалмы.

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Утренние молитвы во время Рождественского поста

Главной молитвой в этот период является "Отче наш". Ее можно выполнять в любое время дня, лучше всего – 3 раза.

"Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки".

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"Господи Боже наш, надежда всех краев земли и тех, что в море далеко. Ты назначил святые дни поста и в Ветхом Завете через пророков Твоих и в Новом через апостолов и евангелистов. Сподоби же всех нас в чистоте время поста совершить, веру твердую сохранить и соблюдать заповеди Твои во все дни жизни нашей: умоляем Тебя, Владыка Милосердный: приставь к нам ангела Твоего, чтобы хранил нас немощных во всех делах наших и помогал нам, чтобы мы были послушны и ублажали Тебя и чтобы сподобились достойно причаститься святых Твоих Таин. Прими же, Господи, поклонение и поставление рабов Твоих (имена) и всем нам подай благословение ради Христа Иисуса, Господа нашего, который с Ним благословен Ты, с пресвятым, благим и животворящим Твоим Духом, ныне и всегда, и во веки веков".

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"Господи, Вседержитель, Боже небесных сил и всякой плоти, живущей на небесах и смиренных на нас созерцающих, испытывающий сердца и мысли, и то, что есть тайное в человеке, хорошо видишь; ибо ты безначальный и присущий свет, в котором нет ни тени перемены или преображения, Сам, бессмертный Царь, прими наше моление, которое мы в это время скверными своими устами творим, на множество щедрот твоих надеясь, и прости нам прогрешение наши, делом, словом или мыслью, сознательно или бессознательно причиненные нами, и очисти нас от всякой скверны плоти и духа, сотворив нас храмом Честного и Святого Духа Твоего, дари нам, чтобы мы в бодрости сердца и трезвости ума прожили всю ночь этой жизни, ожидая пришествия светлого и явленного дня единородного твоего Сына, Господа нашего, Иисуса Христа, когда он со славой, Судья всех, придет, чтобы воздать каждому по его делам. где неумолкающий голос торжествующих и неописуемое наслаждение осматривающих необъятную доброту лица твоего, ибо ты еси истинный свет, освещающий и освящающий все, и тебя воспевает все сотворение на веки. Аминь."

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"Владыка Небесный, услышь же мою молитву. Очисти душу мою грешную, избавь меня от зла непростительного. Прошу Тебя, стань моим помощником и защитником, а я останусь вечным рабом Твоим. Помоги мне, Боже, так благослови меня."

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"Благодарю Тебя, Христе Боже, за то, что насытил нас земными твоими благами; не избавляй же нас и от Царствия Божия, но как среди учеников явился Ты, Спаситель, приди к нам и спаси нас".

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"Дари мне, Господи, защиту от пресыщения и чревоугодия, позволь мне взять милостивы Твои дары, чтобы, вкусив их, я укрепился духом и телом и служил бы во славу Твою".

Вечерние молитвы во время Рождественского поста

"Вечный и милостивый Боже, прости мне грехи, сотворенные мною делом, речью или мыслью. Дай, Господи, смиренной душе моей очищения от всякой скверны. Пошли мне, Господи, ночью спокойный сон, чтобы утром я опять послужил пресвятому Твоему имени. Господи, от суеты и злых помыслов».

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"Спасибо тебе, Христе Боже, за то, что насытил нас земными твоими благами; не избавляй нас и от Царствия Божия, но как среди учеников явился Ты, Спаситель: приди к нам и спаси нас".

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"Вечный и милостивый Боже, прости мне грехи, совершенные мною делом, вещью или мыслью. Дай, Господи, смиренной душе моей очищения от всякой скверны. Пошли мне, Господи, в ночь спокойный сон, чтобы утром я опять стал Твоему пресвятому имени, меня, Господи, от суеты и злых помыслов, ибо есть сила и Царство Твое, ныне и присно и во веки веков.

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"Вседержитель, Слово Отче, сам Всесвятой Иисусе Христе. Из великого милосердия твоего никогда не покидай меня, раба твоего, но всегда во мне пребывай. Не оставляй, чтобы Сатана соблазнял меня, потому что семя зла во мне есть, ибо Ты, Господи, достоин поклонения, Царю святой, Иисусе Христе, во сне меня охраны Светом, никогда не меркнущим – Духом Твоим Святым, освятившим им учеников своих. Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение свое на ложе моем и просвети разум мой светом разумения святого Евангелия твоего, душу – любовью креста твоего, сердце – чистотою слов твоих, тело мое – твоими страстями, мысль мою – твоим смирением и подведи меня во время удобное, чтобы славить Тебя, ибо прославлен ты с безначальным твоим Отцом и Пресвятым Духом во веки.

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"Может Именем Твоим я клялся, или мыслью кого погудел, или оскорбил, или огорчил; или из гнева клевету на кого привел, или прогневался, или огорчил кого, или ложь говорил, или не вовремя спал, или когда нищий меня приходил – я ему не помог, или осудил брата моего, или обманул, или презирал его, или, когда молился, то мыслью о земном заботился; что-то ненужное сказал, или над грехом брата моего посмеялся, или помолиться забыл;

Псалмы на Рождественский пост

Псалом 23

"Господь – мой Пастырь. У меня нет недостатка.

На зеленых лугах Он дает мне отдохнуть,

Ведет меня на тихие воды

мою душу Он обновляет,

Ведет меня праведности по тропинкам

ради имени своего.

Когда я пойду даже по долине смертной тени,

зла не испугаюсь, ибо Ты со мною.

Твой жезл и Твой посох –

они меня утешают.

Передо мной трапезу Ты готовишь

напротив тех, которые меня притесняют.

Ты смазал мою голову маслом,

переливается моя чаша.

Итак во все дни жизни моей

доброта и милосердие сопровождать меня будут,

И я на долгие дни поселюсь».

***

Псалом 6

"Господи, не суди меня в ярости Твоей и не наказывай меня в гневе Твоем. Помилуй меня, Господи, ибо я немощен, и исцели меня, Господи, ибо встревожились кости мои. И душа моя очень встревожена. Ты же, Господи, до каких пор?. Посмотри, Господи, и избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей, ибо кто же после смерти будет вспоминать о Тебе, и во гробе кто будет славить Тебя? Я устал от вздохов моих, каждую ночь обмываю постель мою, высохло от печали око мое, испортилось от всех врагов лицо мое, отступите от меня все делающие беззакония, ибо услышал Господь голос плача моего, услышал Господь моль мою, Господь принял мою молитву. Пусть со стыдом побегут и исчезнут очень скоро".

Псалом 19

"Выслушает тебя Господь в день печали, защитит тебя имя Бога Иакова. Он пошлет тебе помощь из святилища и из Сиона подкрепит тебя. Он помянет все жертвы твои, и всесожжение твое будет приятно. Господь даст тебе по сердцу твоему и намерения исполним же твои, возвеселимся спасением Твоим, и во имя Господа Бога нашего возвеличимся, Господь исполнит все просьбы твои, теперь я знаю, что Господь спасает Христа Своего, со святых небес Своих отвечает Ему могуществом спасительной десницы Своей. лошадьми, а мы хвалимся именем Господа Бога нашего. Они шатаются и падают, а мы стоим твердо. Господи, спаси царя и выслушай нас, в какой бы день мы не обращались к Тебе".

Псалом 1

"Блажен муж,

который не ходит за советом нечестивых,

Не становится на дорогу грешных

и в окрежнии насмешников не заседает,

Но в законе Господнем его желания;

и он размышляет день и ночь над Его законом.

Он будет, как дерево, посаженное над водными потоками,

которое даст свой плод в свое время;

И листья его не увянут,

и все, что он сделает, будет удачным.

Не так безбожны, не так!

Они – как шелуха, которую ветер развевает.

Потому-то и не встанут на суде безбожные,

ни грешники на праведном совете.

Ведь Господь знает праведных путь,

а путь нечестивых погибнет".