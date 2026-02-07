24 Канал підготував повний текст молитви на вервиці, який зручно використовувати щодня. Якщо ви хочете долучитися до цієї великої християнської традиції, але плутаєтеся в послідовності зерняток, то цей матеріал для вас.

Не пропустіть Про заступництво та загублені речі: як правильно молитись до святого Антонія Падуанського

Молитва на вервиці: повний текст

На хрестику

Тричі перехрестіться зі словами: "В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь". "Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі!".

Далі читайте молитву до Святого Духа: "Царю небесний, утішителю, Душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий, душі наші".

Від Великодня до Вознесіння, замість молитви до Святого Духа "Царю Небесний", співайте тричі тропар Пасхи: "Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах, життя дарував".

На першому великому зернятку

Промовте молитву "Символ віри": "Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, Єдинородного, від Отця рожденного перед усіма віками – світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотворенного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасення зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зо славою судити живих і мертвих, а Його Царству не буде кінця. І в Духа Святого, Господа животворящого, що від Отця [і Сина] ізходить, що з Отцем і Сином рівнопокланяємий, рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну й апостольську Церкву. Ісповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую воскресення мертвих і життя будочого віку. Амінь".

На трьох малих зернятках

На першому зернятку перехрестіться: "Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь".

Далі читайте молитву до Богородиці: "Богородице Діво, радуйся, Благодатна Маріє, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших".

На другому зернятку перехрестіться: "Слава Сину, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь".

Далі моліться до Богородиці: "Богородице Діво, радуйся, Благодатна Маріє, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших".

На третьому зернятку перехрестіться: "Слава Святому Духові, що нас просвітив, і в святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь".

Далі моліться до Богородиці: "Богородице Діво, радуйся, Благодатна Маріє, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших".

І наостанок перехрестіться: "Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь".

Як молитися на вервиці / Фото Української Греко-Католицької Церкви

На великому зернятку

Читайте Господню молитву: "Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє; нехай прийде Царство Твоє; нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні; і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим; і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого".

На десятьох малих зернятках

Далі читайте молитву до Богородиці: "Богородице Діво, радуйся, Благодатна Маріє, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших".

На кінець десятка

Перехрестіться і скажіть: "Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь".

Далі читайте молитву прощення до Ісуса Христа: "О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого Милосердя".

Потім промовляйте наступне Таїнство… Отче наш… Богородице Діво… О, наш любий Ісусе…

На кінець вервиці

Читайте молитву до Пресвятої Богородиці: "Достойно є воістину величати блаженною Тебе, Богородицю, присноблаженну, і пренепорочну, і Матір Бога нашого. Чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без зотління Бога Слово породила, сущу Богородицю, тебе величаємо. Амінь".

Перехрестіться і тричі повторіть: "В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь".

Для написання матеріалу використані джерела: сайти УГКЦ та "Уроки Біблії".