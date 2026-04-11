Про заміжжя, зцілення від хвороб і мир в Україні: як правильно молитися на Великдень – 2026

12 квітня українці відзначають важливе свято – Воскресіння Христове. У цей день віряни традиційно вирушають до церкви, де читатимуть молитви.

Наша редакція зібрала молитви, які обов'язково треба прочитати на Великдень. Важливо робити це щиро, і тоді всі бажання будуть почуті.

Як правильно молитися на Великдень 2026?

Молитва на заміжжя і любов

Всеблагий Господь, Я, раба Божа знаю, що щаслива тільки в любові до Тебе. Всією душею і серцем вірую в силу і милість твою. Виконую будь-яку святу волю Твою. Довіряю себе Тобі, керуй Моєю душею і наповнюй моє серце тільки тобі знаним сенсом життя. Ти творець мій, так збережи мене від гордості і самолюбства, нехай прикрасами моїми стане розум, скромність і цнотливість. Закон твій наказує людям жити в законному шлюбі. Так нехай же мені на життєвому шляху зустрінеться людина, яка мені стане опорою в житті. Хай будемо жити ми з ним у мирі та злагоді. Допоможи мені виконати призначення своє, бо Ти сказав, дружина чоловікові повинна бути дана в помічниці. Щоб міг рід людський множитися і землю населяти. Почуй смиренне звернення моє і допоможи, щоб могли ми з судженим моїм прославляти Твої святі справи відтепер і навіки-віків. Амінь.

Молитва за мир в Україні

Боже, Творцеві і Отче всіх людей, ти закликаєш до себе всі народи світу. Просвіти їх, щоб серед суєти нашого часу вони дізналися про те, що може принести їм мир. Пробуди в них щире прагнення до розуміння і єдності. Допоможи їм прощати один одному те зло, яке вони завдавали і продовжують завдавати своїм ближнім, допоможи їм співпрацювати в справі миру, поважаючи права кожної людини в злагоді з твоєю волею. Очисти їх серця від усякого образи і ненависті. Збережи всі народи від гордині, егоїзму і міжнаціональної ворожнечі. Нехай всі народи усвідомлюють свій обов'язок піклуватися про мир і рішуче встануть на шлях єдності, з любов'ю співпрацюючи один з одним. Амінь.

Молитва про зцілення від хвороби

В ім'я Отця, нашого Предвічного Творця, в ім'я Сина Божого Ісуса Христа і Святого Духа. Нині і вічно і назавжди. Амінь! Служив Господу Богу Лука Христовому за царя Мануїла Комніна. Служив він у позолоченій Лаврі Святій. Так сталося, що напередодні Великодня світлої, в Лаврі золоченої Одигітрія, Пресвята Богородиця, з'явилася двом сліпим людям. Сліпців вона привела у Влахернський храм. Спустилися ангели, херувими, Серафими і заспівали перед Матінкою, сліпі прозріли. Це молитву сильну святі ченці написали, після чого всі 40 святих її благословили. Воістину! Господь вказав: "Хто дану молитву в передвеликодню ніч перед Великоднем прочитає, той з її допомогою від трьох смертей піде". В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Нині і повсякчас і навіки-віків. Амінь.

Молитва на удачу і захист від зла

В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. У святу неділю Ісус Христос воскрес, людям всім велику надію і радість дарувавши. Відтепер Господа нашого всі християни прославляють, слава про нього шириться від землі до небес. Силою своєю і милістю своєю незмірною він сьогодні нас рабів Божих оберігає і опікується. Чує він наші молитви і всі їх приймає, від всяких бід рятує. Почуй і мене, Господи, допоможи мені, спаси мене і захисти мене від негараздів і бід відтепер і навіки-віків. Амінь.

Для написання матеріалу використані джерела: сайти ПЦУ та УГКЦ.