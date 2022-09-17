Згідно з переказами, Бог з'явився пророку Мойсею у вигляді полум'яного тернового куща і закликав його вивести ізраїльський народ із Єгипту в обіцяний край. З-поміж християн вона символізує прообраз непорочного зачаття Марії. Заведено у цей день молитися до ікони "Неопалима Купина" та просити про захист від пожеж і різних загроз, зазначає 24 канал.

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Традиційно на іконі "Неопалима Купина" зображені всі земні й небесні сили. У центрі восьмикутної зірки, що складається з двох чотирикутників зеленого та червоного, зображена Марія з малим Ісусом на руках. А у кутах червоного чотирикутника зображені янгол, лев, телець і орел. Кожен з них має Євангеліє та крила. Вони символізують євангелістів Нового заповіту: Матвія, Марка, Луку та Івана.

Молитви до ікони "Неопалима купина" / Фото з відкритих джерел

Молитви до образа "Неопалима купина" з проханням про захист

"О Пресвята і Преблагословенна Мати Господа нашого Ісуса Христа! Припадаємо і поклоняємося Тобі перед святою і пречесною іконою Твоєю, якою Ти дивні й преславні чудеса показуєш, від вогненного спалення і блискавичного грому оселі наші спасаєш, хворих зціляєш і всі благі наміри наші добре виконуєш.

Смирно молимо Тебе, всесильного роду нашого Заступнице, подоби й нас, немічних та грішних, Твоєї Материнської участі й допомоги. Спаси й збережи, всю країну нашу православну і всіх нас, що припадаємо до Тебе з вірою і любов’ю та сердечно просимо зі сльозами Твого заступництва.

Владичице Всемилостива, змилосердись над нами, бо обтяжені ми багатьма гріхами й не маємо відваги звернутися до Христа Господа і просити Його про помилування і прощення, але Тебе просимо Його ублагати, Матір Його по плоті. Ти ж, Всеблага, простягни до Нього богоприємні руки Твої й заступися за нас перед благістю Його, випрошуючи нам прощення провин нашого, благочестивого і мирного життя, благої християнської кончини й доброї відповіді на Страшному суді Його.

Найбільше ж у час грізного відвідування Божого, коли загорятися вогнем домівки наші, чи блискавковим громом настрашені будемо, яви нам милостиве Твоє заступництво і можуть допомогти.

Щоб, спасенні всесильними Твоїми до Господа молитвами, тимчасового покарання Божого тут позбавились і вічне блаженство райське успадкували та зі всіма святими оспівували Пречесне і Величне Ім’я Пресвятої Тройці, Отця, і Сина, і Святого Духа, і Твоє велике до нас милосердя, навіки. віків. Амінь!"

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"О, Пресвята Діво, Мати Господа нашого, Заступнице і Покровителько всіх, що до Тебе вдаються! Призри з висоти святості Своєї мене грішного (грішну) й вислухай смиренну молитву мою і принеси улюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа: умоли Його, так просвітить похмуру мою душу світлом Божественної благодаті Своєї, та позбавить мене. від всяких потреб, скорботи й хвороби, та дай мені тихе і мирне життя, здоров'я тілесне і душевне, так заспокоїти стражденне серце моє і зцілити рани його, так напоумити мене на добрі справи, очистити розум мій від помислів суєтних, наставити мене до виконання заповідей Своїх, позбавити від вічної муки та не позбавити Свого Небесного Царства".

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"Царице Небесна, Владичице наша, Мати Творця тварі, Господа слави й Владики всіляких! Тобою, Цар над царями та Пан над панами Прийди й на землі нам показали. Ти – Мати Світу і всього живого, що колись в утробі Твоїй носила Ісуса й обіймала Немовля Боже. Сьогодні ми прибігаємо до Тебе, як до непорушних стін і заступництва: зглянься своїм милосердям, Богородице, на озлобленні наше і зціли душі та тіла наші від хвороб. За дні осені нас захистом благодаті Твоєї, у темряві ж вночі просвіти світлом понад всім. Богородице, Ти царюєш, стоячи перед престолом Святої Трійці. Змилуйся над нами й надішли нам свою допомогу. На віки віків, амінь!"