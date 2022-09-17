Здавна у народі "Неопалиму Купину" вважали охоронницею від блискавок та пожеж. А поміж православних християн вона символізує непорочне зачаття Марії, оскільки вона як і палаючий кущ, щоб залишився цілим та неушкодженим, зберегла свою невинність, зазначає 24 канал.

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Що не можна робити у свято ікони Божої Матері "Неопалимої Купини"

В народі вважається, що у цей день:

Заборонено вживати алкоголь

Краще не залишати свій дім і не планувати поїздок.

Не можна продавати свої особисті речі.

Не можна легковажно ставитися до вогню.

Не можна вживати нецензурну лексику й ображати інших.

У цей день не можна злитися й обурюватися.

Не можна погано поволитися із кішками та собаками, оскільки за повір'ям, вони рятують людські оселі від раптової пожежі.

Також у день свята "Неопалимої купини" віряни відвідують церкву і читають молитви про захист їхніх домівок від блискавок та пожеж. А ще просять про допомогу у боротьбі зі своїми гріхами та пристрастями.

Прикмети на свято ікони "Неопалима Купина"

Якщо день дощовий та похмурий – осінь буде сухою та малохмарною.

Якщо мурахи будують високі мурашники – зима буде дуже лютою.

Якщо на дереві є багато горобини – зима буде холодною.

Якщо помітили багато лушпиння на цибулі – зима буде морозною.

Якщо помітили зозулю, яка летить у небі чи зайця, який біжить по селу, то вони віщують пожеж і треба буде уважними у поводженні з вогнем.

Свято ікони Божої матері "Неопалима купина" / Фото з відкритих джерел

Існує багато версій цієї ікони, однак за традиційним каноном у центрі композиції ікони зображено овальний медальйон, в якому розташовані фігури Ісуса Христа і Марії. На грудях у Марії намальована драбина, що уособлює шлях до неба, а також стилізований медальйон оточений восьмикутною зіркою зеленого та червоного кольорів. Це поєднання двох кольорів нагадує кольори листя куща терну та вогню. Також можна побачити чотирьох євангелістів – Матвія, Івана, Марка та Луки, які зображені у таких символах, як ангел, орел, лев та тілець. Ікона є відомою ще із середини 15 століття, а свято на її честь було започатковано у 17 столітті.