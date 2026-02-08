Навіть коротка, але щира молитва здатна очистити душу від буденних турбот. 24 Канал підготував тексти молитов, які варто читати щовечора.

Як правильно молитись ввечері?

Молитва перед сном

Просвіти очі мої, Христе Боже, щоб не заснув я на смерть, щоб не сказав ворог мій: я переміг його. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. Боже, заступником будь душі моїй, бо ходжу я серед сітей многих, рятуй мене від них і спаси мене, Благий, бо Ти є Чоловіколюний. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Преславну Божу Матір і Святішу від Святих Ангелів безперестанно вихваляймо, серцем та устами ісповідуючи її, Богородицю, що істинно породила нам Бога в тілі, і що Безперестанно молиться за душі наші. Надія моя – Отець, пристановище моє – Син, захист мій – Дух Святий, Тройце Свята, слава Тобі. О, Найдорожчий і Животворчий Хресте Господній, допомагай мені зі Святою Дівою Богородицею і з усіма святими навіки. Амінь. Усі Небесні Сили, святі Ангели й Архангели, моліть Бога за мене, грішного. Святі славні і всехвальні Апостоли, Пророки, Мученики й всі святі, моліть Бога за мене, грішного. Боже, будь милостивий до мене грішного й помилуй мене! Боже, очисти гріхи мої і помилуй мене! Без числа згрішив я, Господи, прости мені. Амінь.

Молитва до Діви Марії

Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь із тобою. Благословенна ти між жонами і благословенний плід утроби твоєї, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших. Достойно є воістину величати блаженною тебе, Богородицю, присноблаженну, і пренепорочну, і Матір Бога нашого. Чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без зотління Бога Слово породила, сущу Богородицю, тебе величаємо. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід ізбав нас, єдина чиста і благословенна. Преславна приснодіво Богородице, прийми молитви наші й донеси їх Синові твоєму й Богові нашому, щоб спас задля тебе душі наші. Амінь.

Молитва "Символ Віри"

Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба й землі, і всього видимого й невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, Єдинородного, від Отця рожденного перед усіма віками – світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотворенного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасення зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого й Марії Діви, і стався чоловіком. І був розп’ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зо славою судити живих і мертвих, а Його Царству не буде кінця. І в Духа Святого, Господа животворящого, що від Отця [і Сина] ізходить, що з Отцем і Сином рівнопокланяємий, рівнославимий, що говорив через пророків. У єдину, святу, соборну й апостольську Церкву. Ісповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую воскресення мертвих і життя будочого віку. Амінь.

Молитва до Ангела-Охоронця

Ангеле Христовий, охоронителю мій святий і покровителю душі й тіла мого! Усе мені прости, чим я згрішив сьогодні, і від усякої спокуси супротивника визволи мене, щоб я ніяким гріхом не прогнівив Бога мого, але молися за мене, грішного й недостойного раба твого, щоб стати мені достойним благості й милості Всесвятої Тройці й Матері Господа мого Ісуса Христа, і всіх святих. Амінь.

Молитва до Святого Духа

Господи, Царю Небесний, Утішителю, Душе Істини! Зглянься на мене й помилуй мене, грішного раба твого, і відпусти мені, недостойному, і прости все, чим згрішив я сьогодні, як людина, навіть і не як людина, а гірше скотини, вільні мої гріхи й невільні, відомі й невідомі, що через молодість або через недобру науку, або через зухвальство чи малодушність сталися. Може Іменем Твоїм я клявся, або думкою кого погудив, або образив, або засмутив; або з гніву наклеп на кого навів, або прогнівався, або засмутив кого, або неправду казав, або невчасно спав, або коли вбогий мене приходив – я йому не допоміг; або осудив брата мого; або підманув; або погордував перед ним; або, коли молився, то думкою про земне дбав; або що розпутне подумав; або об'ївся; або обпився; або через міру сміявся; або на чуже позаздрив; або щось непотрібне сказав; або з гріха брата мого посміявся; або помолитись забув; та інші мої незчисленні гріхи, що їх не пам'ятаю, бо все оце, і ще більше, я зробив. Помилуй мене, Творче мій і Владико, бідного й недостойного раба Твого, і відпусти, і прости мені, як Милосердний і Чоловіколюбний, щоб у спокої ліг і заснув, і відпочив я, грішний і вбогий, і щоб вклонився, й оспівав, і прославив пречесне ім'я Твоє з Отцем і Єдинородним Його Сином нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва перед сном

Всемогутній вічний Боже, усім серцем дякую Тобі за всі благодіяння і благодаті сьогоднішнього дня, за всі печалі й радощі, за досягнення і невдачі. Усе прийми заради великої слави Твоєї. Прийми всі приємні Тобі мої вчинки, молитви, тихі зітхання, вдячно перенесені страждання. Прийми моє серйозне ставлення до образу Твого в кожній людині, турботу про те, щоб завжди слідувати заповідям Твоїм. Прийми мій сон, моє пильнування і кожну мить ночі, яка надходить. Славлю Тебе, Боже, звертаючись до Тебе так, як Ти того бажаєш, мізерним словом людської мови. Знаю, що Ти чуєш мене і мою молитву. Амінь.

Тобі, Маріє, Посереднице наша і Помічнице, вам, небесні Ангели, мій Ангеле-Хранителю і всі Святі в небі, всім серцем дякую за турботу і допомогу. Випросіть у Господа благословення для мене і моїх близьких на цю ніч. Амінь.

Для написання матеріалу використані джерела: сайти ПЦУ, УГКЦ та CREDО.