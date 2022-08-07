Свята Анна та її чоловік Іоаким жили щасливим подружнім життям, але до старості не могли мати дітей, пише 24 канал. Згодом їх навіть почали сахатися, адже їх вважали проклятими через те, що Господь не наділив їх нащадками.

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Та попри їхні постійні молитви та прохання, Бог змилувався над ними. Одного разу Анні явився архангел Гавриїл, який повідомив про народження дівчинки Марії. Саме ця дитина стала Дівою Марією та матір’ю Ісуса Христа.

В народі свята Анна – мама Богородиці стала покровителькою всіх жінок, які не можуть мати дітей. До неї звертаються з проханням, аби свята допомогла вилікувати хвороби та швидше зачати чадо. Молитви до святої Анни мають особливу силу в день Успіння, яке відзначають 7 серпня.



Свята Анна допомагає завагітніти жінкам

Молитва до святої Анни, яка допоможе завагітніти

Ця молитва є дуже сильною та помічною. Багато жінок, які впродовж кількох років намагалися зачати дитину, після щирої молитви змогли завагітніти.

"Почуй нас, Божих рабів Твоїх (імена подружжя), Всемогутній і Милосердний Всевишній, хай нашими молитвами буде послана допомога Твоя. Молимо, будь поблажливий, Боже, до молитовних слів наших, згадай Свій закон про збільшення людського роду і будь Покровителем нашим, та з Твоєю допомогою збережеться встановлене Тобою ж. Господи, Ти зміг створити своєю силою могутньою з нічого – все, і започаткував початок у безмежному світі існуючого: створив людину за образом своїм, і найвищою таємницею освятив подружжя союз з церквою. Зглянься, Всевишній Боже, на рабів своїх (імена подружжя), з'єднаних подружнім союзом, які молять про допомогу Твою, нехай прийде на нас милість Твоя божественна, нехай станемо плідними і зможемо ми побачити синів і дочок своїх, до 3-го і 4-го роду, і до глибокої старості доживемо і прийдемо в Небесне Царство через Господа Бога Ісуса нашого Христа. Амінь".

Заступницька молитва до святої Анни

"Із серцем, повним найщирішої пошани, припадаю перед Тобою, блаженна свята Анно! Ти – це упривілейоване й особливо улюблене сотворіння, яке своїми надзвичайними чеснотами й святістю заслужило собі в Бога на найвищу ласку: дати життя скарбниці всіх ласк, тій блаженній між жінками, Матері Воплоченого Слова, Пресвятій Діві Марії. Прошу Тебе, наймилостивіша Свята, зволи прийняти мене до числа Твоїх праведних слуг. Обіцяю Тобі, ціле моє життя вірно Тебе почитати. Візьми мене під Свою могутню опіку й випроси мені в Бога ласку, щоб я дбав(-ла) за ті чесноти, якими Ти так щедро була прикрашена. Випроси мені, щоб я пізнав(-ла) свої гріхи й правдиво жалував(-ла) за них, живо любив Ісуса й Марію та вірно й постійно сповняв(-ла) обов’язки свого стану. Визволи мене з усіх небезпек цього життя й прийди до мене з поміччю в годині моєї смepті, щоб я спас(-ла)ся й дістав(-ла)ся до неба і там разом з Тобою, найщасливіша Мати, величав(-ла) і вихваляв(-ла) Боже Слово, що сталося чоловіком у лоні Твоєї Пресвятої Доні, Діви Марії. Амінь".

Молитва жінок до святої Анни при надії

"Преславна мати Анно, Всевишній Господь зробив тебе захисницею і заступницею всіх вагітних. Ревно прошу тебе, поблагослови мене і дитя моє, яке я ношу під серцем, і нехай обдарує його Господь благими задатками. Усвідомлюючи, що вже тепер, перед пологами, я відповідаю за моє дитя, благаю Тебе про допомогу. Випроси для мене побожне життя, святу молитву і благочестиві думки. Свята мати Анно, допоможи мені у важкий час моїх пологів. Дай мені тоді міцне терпіння і жертовну любов до Бога. І нехай незабаром стане дитя моє дитям Божим через святе Хрещення, а через добре виховання – вірним дитям Святої Церкви Господа. Свята мати Анно, на тебе покладаюся. Амінь".

Молитва праведним Йоакиму та Анні про сімейне благополуччя

"О святі праведники, Богоотці Іоаким і Анна! Моліть Милосердного Господа, нехай відверне від нас гнів Свій, і хай незліченні гріхи наші простить, наверне нас, раб Божих (імена), на шлях покаяння, і на стежки заповідей Своїх нехай утвердить нас, а також молитвами вашими життя наше збережіть. Від усяких напастей і лих і раптової смерті заступництво ваше нехай нас визволяє і від усіх ворогів видимих і невидимих захищає. І так у світлі тимчасове це життя перейдемо, щоб у вічному досягти спокою та вашим святим благанням сподобитися Небесного Царства Христа Бога нашого. Йому, з Отцем і Пресвятим Духом, належить будь-яка слава, честь і поклон віки віків".