Цьогоріч на подіумах відбулася справжня революція довжини одягу, пише видання Vogue. Водночас головний символ весняного настрою залишився незмінним, отримавши лише нове, більш відверте втілення.

Яка мінісукня буде в тренді навесні 2026?

На зміну популярним торік максісилуетам приходить смілива довжина міні. Саме вона стала головним полотном для експериментів з весняною флористикою.

За словами модних експертів Vogue, квітковий візерунок на мінісукні пом'якшує провокаційність короткого крою і додає образам необхідної ніжності. До того ж ця сукня претендує на статус базової речі, адже легко трансформується залежно від погоди. Так, у прохолодні дні мінісукню можна поєднати з теплими колготами та чоботами, а у сонячні – з балетками чи лоферами.

Яка мінісукня буде в моді навесні 2026 / Фото Pinterest

Огляд світових подіумів свідчить, що дизайнери одностайні у виборі довжини, але пропонують кардинально різні настрої. Наприклад, Чемена Камалі для Chloé презентувала яскраві біло-фіолетові варіації, які найкраще розкриваються з масивними прикрасами та коричневими мюлями.

Трендова мінісукня 2026 від Chloé / Скриншот з інстаграм-сторіс

Водночас бренд Miu Miu пішов шляхом сміливих стилістичних контрастів. Їхні витончені моделі з блакитними квітами та коштовними комірцями пропонують носити в підкреслено розслабленому форматі, зокрема зі зручними кросівками та масивними окулярами, що закривають пів обличчя.

Цікавим мікротрендом стало домінування блакитної палітри, яку по-різному інтерпретували Loewe та Stella McCartney. Іспанський модний дім надав перевагу структурованій шкірі, створивши більш графічний силует, тоді як британська дизайнерка залишила образи традиційно повітряними.

А американський дизайнер Майкл Райдер у колекції для Celine представив яскраві мінісукні з довгими рукавами. Крім того, він показав, як легко поєднати короткі речі з лаконічними аксесуарами та класичним взуттям.

З чим носити мінісукні навесні 2026 року?