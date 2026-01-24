На їхнє місце виходить гібрид чобіт і лоферів. Про це пише модний журнал Vogue.

Чобото-лофери поєднують елегантність лоферів із силуетом чобіт. Тобто лофери "піднімаються" вздовж ноги та перетворюються на повноцінні чоботи.

Такі моделі представив Gucci під час показу жіночої колекції весна-літо 2025.

Водночас сьогодні подібне взуття можна знайти також у Jordan, Prada, Jil Sander, Miu Miu та інших брендів.

Чобото-лофери можуть бути як короткими черевиками, так і високими чоботами, що дозволяє їм гармонійно вписуватися у будь-який стиль гардероба.

Гібридні лофери / Скриншот з сайту Helen Marlen

Яке ще взуття вважають трендом 2026 року?