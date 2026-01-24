На їхнє місце виходить гібрид чобіт і лоферів. Про це пише модний журнал Vogue.
Чобото-лофери поєднують елегантність лоферів із силуетом чобіт. Тобто лофери "піднімаються" вздовж ноги та перетворюються на повноцінні чоботи.
Такі моделі представив Gucci під час показу жіночої колекції весна-літо 2025.
Водночас сьогодні подібне взуття можна знайти також у Jordan, Prada, Jil Sander, Miu Miu та інших брендів.
Чобото-лофери можуть бути як короткими черевиками, так і високими чоботами, що дозволяє їм гармонійно вписуватися у будь-який стиль гардероба.
Гібридні лофери / Скриншот з сайту Helen Marlen
Яке ще взуття вважають трендом 2026 року?
- Цьогоріч в моді мигдалеподібні туфлі. Вони схожі на класичні човники, але мають особливий виріз: замість округлого облягання підйому стопи – чіткий загострений силует, що нагадує мигдаль. До речі, саме в таких туфлях принцеса Діана регулярно з'являлася на публіці у 80-х.
- Також в тренді слінгбеки – туфлі з закритим носком, відкритою п'ятою та тонким ремінцем, що огортає щиколотку. Низький каблук робить таке взуття легким і зручним, не обтяжуючи ноги навіть під час тривалої ходьби. Оскільки п'ятка у таких туфлях відкрита, вони практично не натирають і дозволяють ногам дихати навіть у спеку.