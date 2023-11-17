Студентство – це один із найкращих періодів у житті багатьох молодих людей. Окрім недоспаних ночей, є ще й чимало позитивного. Наприклад, нові знайомства, нічні розмови з сусідами в гуртожитку, їдальня улюбленого університету та прогулянки з одногрупниками після пар.

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Редакція 24 Каналу вітає всіх студентів зі святом. Бажаємо ніколи не втрачати оптимізму та віри в краще. З нагоди свята ми підготували добірку цікавих картинок, якими можна привітати знайомих студентів.

Міжнародний день студента: привітання у картинках

Міжнародний день студента / Фото ICTV

Міжнародний день студента / Фото lux.fm

Міжнародний день студента / Фото "Країна У"

Міжнародний день студента / Фото "Країна У"

Міжнародний день студента / Фото lux.fm