З професійним святом, дорогі пожежники: неймовірні привітання у картинках
Щороку 4 травня відзначається Міжнародний день пожежників. Це свято запровадили після того, як в грудні 1998 року в Австралії трапилася пожежа у лісі. Під час тих подій згоріли 5 пожежників.
Українські пожежники щодня йдуть на подвиг, коли гасять пожежі, які утворюються через постійні російські обстріли. Вони рятують тисячі життів, а багато хто, на жаль, віддає своє у боротьбі з полум'ям.
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З нагоди професійного свята LifeStyle 24 зібрав привітання у картинках. Надішліть їх усім знайомим пожежникам, щоб подякувати за їхню роботу у цей день. Ми також приєднуємось до привітань. Бережіть себе!
Міжнародний день пожежників: картинки-привітання
Знаходьте найкраще привітання для пожежників. Впевнені, щоб їм буде приємно отримати красиві картинки у своє професійне свято.