З професійним святом, дорогі пожежники: неймовірні привітання у картинках

Щороку 4 травня відзначається Міжнародний день пожежників. Це свято запровадили після того, як в грудні 1998 року в Австралії трапилася пожежа у лісі. Під час тих подій згоріли 5 пожежників.

Українські пожежники щодня йдуть на подвиг, коли гасять пожежі, які утворюються через постійні російські обстріли. Вони рятують тисячі життів, а багато хто, на жаль, віддає своє у боротьбі з полум'ям.

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З нагоди професійного свята LifeStyle 24 зібрав привітання у картинках. Надішліть їх усім знайомим пожежникам, щоб подякувати за їхню роботу у цей день. Ми також приєднуємось до привітань. Бережіть себе!

Міжнародний день пожежників: картинки-привітання

З професійним святом / Фото ogo.ua

З професійним святом / Фото ogo.ua

З професійним святом / Фото "Апостроф"

З професійним святом / Фото Canva, УНІАН

З професійним святом / Фото Canva, УНІАН

З професійним святом / Фото "Свято.топ"

З професійним святом / Фото ГУ ДСНС України у Рівненській області

З професійним святом / Фото "Ділова мова"

З професійним святом / Фото "Золоті слова"

З професійним святом / Фото "Ділова мова"

Знаходьте найкраще привітання для пожежників. Впевнені, щоб їм буде приємно отримати красиві картинки у своє професійне свято.