Міжнародний день молоді: найкращі картинки-привітання зі святом

12 серпня щороку в Україні святкують Міжнародний день молоді. Цей день присвячений труднощам та викликам, з якими зіштовхується молодь. Сьогодні варто привітати своїх юних друзів та близьких зі святом.

День молоді в Україні відзначався ще з 1994 року, але в останню неділю червня. Два роки тому День молоді перенесли на 12 серпня – саме в цей день святкує молодь у всьому світі.

Дивіться також Новий календар церковних свят: усі дати до кінця 2023 року

Це свято присвячене молоді, труднощам, з якими стикаються юні дівчата й хлопці, а також їхньому вкладу у громадську діяльність. Картинки-привітання, які варто надіслати своїм близьким у святковий день, зібрав 24 Канал.

Картинки-привітання з Днем молоді



Привітання з Днем молоді / Фото freepik



Привітання з Днем молоді / Фото freepik



Привітання з Днем молоді / Фото "Апостроф"



Привітання з Днем молоді / Фото "Апостроф"



Привітання з Днем молоді / Фото "Апостроф"