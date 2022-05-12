День медичної сестри приурочений до дня народження англійської сестри милосердя Флоренс Найтінгейл. Під час Кримської війни 1853 року вона організувала штаб, в якому жінки старанно доглядали за пораненими, хоч і не мали відповідної освіти.
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Тож нині, 12 травня, гарна нагода вкотре подякувати представницям однієї з найгуманніших професій.
Найкращі привітання з Днем медичної сестри
Доброта у медсестри
Багато краще за краси.
Доброта всіх зігріває,
І утішити встигає.
І укол не страшний нам,
Навіть не помітиш сам,
Досвідчена і спритна
У медсестри рука.
Нехай любов Вас окрилює,
Щастя хай не змінює!
***
Медсестра для нас, як світло у віконці,
Без неї не обійтися нам ніколи
Ласкаво погляне, як сонце,
Вилікує миттєво й без уколів.
З днем медсестри привітати Вас поспішаю,
Великих успіхів у роботі Вам побажаю,
Нехай завжди збувається всі мрії
І ніколи не покидають надії!
***
Добрі ангели в білих халатах,
Потрібні ви лікарям та хворим, що в палатах:
Поставити укол або виміряти тиск,
У пацієнтів розвіяти сумніви.
Усі ви вмієте, все вам під силу.
Нехай вам віддасться, щоб у вас все було:
Щастя, здоров'я, успіх та тепло,
Щоб завжди й у всьому вам щастило.
З Днем медсестри, дорогі ви наші.
Знайте, що немає вас миліших і красивіших.
***
За вашу роботу, турботу та ласку
Велике спасибі та низький уклін.
Нехай ваше життя буде добрим, як казка,
Як найпрекрасніший і найсвітліший ваш сон.
І в День медсестри, як завжди, без сумніву,
Поздоровити хочемо вас, добра побажати.
І в житті бажаємо приємних миттєвостей,
Завжди посміхатися та горя не знати.
Вітаю із Міжнародним днем медсестри! Дякуємо за вашу дуже важливу і потрібну працю. Бажаю здоров'я, успіхів, сил та гарного настрою. Нехай робота приносить задоволення, а вдома панує любов та добробут!
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Таку професію може вибрати тільки по-справжньому добра, чуйна, уважна людина. Тож нехай і вам у повсякденному житті зустрічаються тільки такі ж сердечні люди. Бажаємо, щоб вашу працю в нашій країні оцінювали належним чином. Щастя, любові та всіх вам благ, дорогі медичні сестрички.
***
Вітаю із днем медичної сестри! Бажаю успіхів у Вашій шляхетній професії і, звичайно ж, міцного здоров’я та гарного настрою і нехай вам завжди вистачає сил та терпіння на вашу роботу!
У Міжнародний день медичної медсестри побажати хочу добрих пацієнтів та бравої діяльності, легкої роботи та великої удачі, відмінного здоров'я та поваги, прекрасного настрою та світлого щастя душі.
Картинки-привітання з Днем медичної сестри 2022
Картинки-привітання з Днем медичної сестри 2022
Картинки-привітання з Днем медичної сестри 2022
Картинки-привітання з Днем медичної сестри 2022
Картинки-привітання з Днем медичної сестри 2022
Картинки-привітання з Днем медичної сестри 2022
Картинки-привітання з Днем медичної сестри 2022