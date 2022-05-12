День медичної сестри приурочений до дня народження англійської сестри милосердя Флоренс Найтінгейл. Під час Кримської війни 1853 року вона організувала штаб, в якому жінки старанно доглядали за пораненими, хоч і не мали відповідної освіти.

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Тож нині, 12 травня, гарна нагода вкотре подякувати представницям однієї з найгуманніших професій.

Найкращі привітання з Днем медичної сестри

Доброта у медсестри

Багато краще за краси.

Доброта всіх зігріває,

І утішити встигає.

І укол не страшний нам,

Навіть не помітиш сам,

Досвідчена і спритна

У медсестри рука.

Нехай любов Вас окрилює,

Щастя хай не змінює!

***

Медсестра для нас, як світло у віконці,

Без неї не обійтися нам ніколи

Ласкаво погляне, як сонце,

Вилікує миттєво й без уколів.

З днем медсестри привітати Вас поспішаю,

Великих успіхів у роботі Вам побажаю,

Нехай завжди збувається всі мрії

І ніколи не покидають надії!

***

Добрі ангели в білих халатах,

Потрібні ви лікарям та хворим, що в палатах:

Поставити укол або виміряти тиск,

У пацієнтів розвіяти сумніви.

Усі ви вмієте, все вам під силу.

Нехай вам віддасться, щоб у вас все було:

Щастя, здоров'я, успіх та тепло,

Щоб завжди й у всьому вам щастило.

З Днем медсестри, дорогі ви наші.

Знайте, що немає вас миліших і красивіших.

***

За вашу роботу, турботу та ласку

Велике спасибі та низький уклін.

Нехай ваше життя буде добрим, як казка,

Як найпрекрасніший і найсвітліший ваш сон.

І в День медсестри, як завжди, без сумніву,

Поздоровити хочемо вас, добра побажати.

І в житті бажаємо приємних миттєвостей,

Завжди посміхатися та горя не знати.

***

Вітаю із Міжнародним днем медсестри! Дякуємо за вашу дуже важливу і потрібну працю. Бажаю здоров'я, успіхів, сил та гарного настрою. Нехай робота приносить задоволення, а вдома панує любов та добробут!

***

Таку професію може вибрати тільки по-справжньому добра, чуйна, уважна людина. Тож нехай і вам у повсякденному житті зустрічаються тільки такі ж сердечні люди. Бажаємо, щоб вашу працю в нашій країні оцінювали належним чином. Щастя, любові та всіх вам благ, дорогі медичні сестрички.

***

Вітаю із днем медичної сестри! Бажаю успіхів у Вашій шляхетній професії і, звичайно ж, міцного здоров’я та гарного настрою і нехай вам завжди вистачає сил та терпіння на вашу роботу!

***

У Міжнародний день медичної медсестри побажати хочу добрих пацієнтів та бравої діяльності, легкої роботи та великої удачі, відмінного здоров'я та поваги, прекрасного настрою та світлого щастя душі.

Картинки-привітання з Днем медичної сестри 2022

Картинки-привітання з Днем медичної сестри 2022

Картинки-привітання з Днем медичної сестри 2022

Картинки-привітання з Днем медичної сестри 2022

Картинки-привітання з Днем медичної сестри 2022

Картинки-привітання з Днем медичної сестри 2022

Картинки-привітання з Днем медичної сестри 2022