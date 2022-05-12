День медицинской сестры приурочен ко дню рождения английской сестры милосердия Флоренс Найтингейл. Во время Крымской войны 1853 года она организовала штаб, в котором женщины усердно ухаживали за ранеными, хотя и не имели соответствующего образования.
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Поэтому сейчас, 12 мая, хороший случай в очередной раз поблагодарить представительниц одной из самых гуманных профессий.
Лучшие поздравления с Днем медицинской сестры
Доброта у медсестри
Багато краще за краси.
Доброта всіх зігріває,
І утішити встигає.
І укол не страшний нам,
Навіть не помітиш сам,
Досвідчена і спритна
У медсестри рука.
Нехай любов Вас окрилює,
Щастя хай не змінює!
***
Медсестра для нас, як світло у віконці,
Без неї не обійтися нам ніколи
Ласкаво погляне, як сонце,
Вилікує миттєво й без уколів.
З днем медсестри привітати Вас поспішаю,
Великих успіхів у роботі Вам побажаю,
Нехай завжди збувається всі мрії
І ніколи не покидають надії!
***
Добрі ангели в білих халатах,
Потрібні ви лікарям та хворим, що в палатах:
Поставити укол або виміряти тиск,
У пацієнтів розвіяти сумніви.
Усі ви вмієте, все вам під силу.
Нехай вам віддасться, щоб у вас все було:
Щастя, здоров'я, успіх та тепло,
Щоб завжди й у всьому вам щастило.
З Днем медсестри, дорогі ви наші.
Знайте, що немає вас миліших і красивіших.
***
За вашу роботу, турботу та ласку
Велике спасибі та низький уклін.
Нехай ваше життя буде добрим, як казка,
Як найпрекрасніший і найсвітліший ваш сон.
І в День медсестри, як завжди, без сумніву,
Поздоровити хочемо вас, добра побажати.
І в житті бажаємо приємних миттєвостей,
Завжди посміхатися та горя не знати.
Поздравляю с Международным днем медсестры! Спасибо за ваш очень важный и нужный труд. Желаю здоровья, успехов, сил и хорошего настроения. Пусть работа доставляет удовольствие, а дома царит любовь и благополучие!
***
Такую профессию может выбрать только по-настоящему добрый, отзывчивый, внимательный человек. Пусть и вам в повседневной жизни встречаются только такие же сердечные люди. Желаем, чтобы ваш труд в нашей стране оценивали должным образом. Счастья, любви и всех благ, дорогие медицинские сестренки.
***
Поздравляю с днем медицинской сестры! Желаю удачи в Вашей благородной профессии и, конечно же, крепкого здоровья и хорошего настроения и пусть вам всегда хватает сил и терпения на вашу работу!
В Международный день медсестры пожелать хочу хороших пациентов и бравой деятельности, легкой работы и большой удачи, отличного здоровья и уважения, прекрасного настроения и светлого счастья души.
Картинки-поздравления с Днем медицинской сестры 2022
Картинки-поздравления с Днем медицинской сестры 2022
Картинки-поздравления с Днем медицинской сестры 2022
Картинки-поздравления с Днем медицинской сестры 2022
Картинки-поздравления с Днем медицинской сестры 2022
Картинки-поздравления с Днем медицинской сестры 2022
Картинки-поздравления с Днем медицинской сестры 2022