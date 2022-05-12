День медицинской сестры приурочен ко дню рождения английской сестры милосердия Флоренс Найтингейл. Во время Крымской войны 1853 года она организовала штаб, в котором женщины усердно ухаживали за ранеными, хотя и не имели соответствующего образования.

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Поэтому сейчас, 12 мая, хороший случай в очередной раз поблагодарить представительниц одной из самых гуманных профессий.

Лучшие поздравления с Днем медицинской сестры

Доброта у медсестри

Багато краще за краси.

Доброта всіх зігріває,

І утішити встигає.

І укол не страшний нам,

Навіть не помітиш сам,

Досвідчена і спритна

У медсестри рука.

Нехай любов Вас окрилює,

Щастя хай не змінює!

***

Медсестра для нас, як світло у віконці,

Без неї не обійтися нам ніколи

Ласкаво погляне, як сонце,

Вилікує миттєво й без уколів.

З днем медсестри привітати Вас поспішаю,

Великих успіхів у роботі Вам побажаю,

Нехай завжди збувається всі мрії

І ніколи не покидають надії!

***

Добрі ангели в білих халатах,

Потрібні ви лікарям та хворим, що в палатах:

Поставити укол або виміряти тиск,

У пацієнтів розвіяти сумніви.

Усі ви вмієте, все вам під силу.

Нехай вам віддасться, щоб у вас все було:

Щастя, здоров'я, успіх та тепло,

Щоб завжди й у всьому вам щастило.

З Днем медсестри, дорогі ви наші.

Знайте, що немає вас миліших і красивіших.

***

За вашу роботу, турботу та ласку

Велике спасибі та низький уклін.

Нехай ваше життя буде добрим, як казка,

Як найпрекрасніший і найсвітліший ваш сон.

І в День медсестри, як завжди, без сумніву,

Поздоровити хочемо вас, добра побажати.

І в житті бажаємо приємних миттєвостей,

Завжди посміхатися та горя не знати.

***

Поздравляю с Международным днем медсестры! Спасибо за ваш очень важный и нужный труд. Желаю здоровья, успехов, сил и хорошего настроения. Пусть работа доставляет удовольствие, а дома царит любовь и благополучие!

***

Такую профессию может выбрать только по-настоящему добрый, отзывчивый, внимательный человек. Пусть и вам в повседневной жизни встречаются только такие же сердечные люди. Желаем, чтобы ваш труд в нашей стране оценивали должным образом. Счастья, любви и всех благ, дорогие медицинские сестренки.

***

Поздравляю с днем медицинской сестры! Желаю удачи в Вашей благородной профессии и, конечно же, крепкого здоровья и хорошего настроения и пусть вам всегда хватает сил и терпения на вашу работу!

***

В Международный день медсестры пожелать хочу хороших пациентов и бравой деятельности, легкой работы и большой удачи, отличного здоровья и уважения, прекрасного настроения и светлого счастья души.

Картинки-поздравления с Днем медицинской сестры 2022

Картинки-поздравления с Днем медицинской сестры 2022

Картинки-поздравления с Днем медицинской сестры 2022

Картинки-поздравления с Днем медицинской сестры 2022

Картинки-поздравления с Днем медицинской сестры 2022

Картинки-поздравления с Днем медицинской сестры 2022

Картинки-поздравления с Днем медицинской сестры 2022