Це миле свято чотирилапих, які вже давно стали пухнастими друзями людей. День кота – чудова нагода провести час з домашніми улюбленцями. Перелік ідей, що можна зробити в цей день зібрав 24 Канал.

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Як відсвяткувати День кота: цікаві ідеї

Відсвяткувати День кота можна різноманітними способами, які проявлять вашу любов і повагу до цих прекрасних тварин. Ось кілька ідей, як ви можете відзначити свято:

Якщо ви маєте кота чи кішку, придбайте йому щось смачне й те, що він любить. Наприклад, це може бути корм або ковбаса;



Корм для котів / Фото Harleyandcho.com

Подарунком може бути не тільки їжа. Домашній улюбленець неодмінно оцінить якусь забавку чи іграшку. Зокрема, м'ячик, штучну мишу чи дражнилку.



Штучна миша / Фото Activdog

Якщо маєте можливість – найкраще взяти кота з вулиці або притулку. Зараз там тримають стерилізованих та перевірених ветеринаром тварин.



Притулок для котів / Фото "Новини Луцька"

Буває й так, що взяти тварину додому – можливості немає. Тоді нагодуйте її хоча б на вулиці. Коли на дворі холодно, можете забрати їх у під'їзд й підгодовувати там.



Годування кота / Фото Pinterest

Зробіть тематичну фотосесію з вашим котом. Зафіксуйте моменти, як ви проводите час разом.



Фото з котом / Фото Karabas Live

Зніміть коротке відео з вашим котом в головній ролі й поділіться ним з друзями й сім'єю. Це неодмінно покращить настрій усім присутнім.

з вашим котом в головній ролі й поділіться ним з друзями й сім'єю. Це неодмінно покращить настрій усім присутнім. Візит до ветеринара – чудова ідея в День кота. Таким чином, ви позбудетесь будь-яких сумнівів щодо здоров'я вашого кота.



Ветеринар / Фото Avet.ua