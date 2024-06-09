Люди, без яких неможливо уявити життя: яскраві привітання у картинках з Міжнародним днем друзів

Сьогодні відзначається дуже зворушливе свято – Міжнародний день друзів. Ініціювали його ще у 1930-х роках. Компанія Hallmak Cards запропонувала, аби один раз у рік друзі обмінювалися листівками з подяками одне одному.

Тоді американці не підтримали започаткування такої події. Однак, за рішенням Конгресу, згодом було запроваджено Національний день кращих друзів, який святкували 8 червня. Свято підтримали й інші країни, але десь воно відзначається 9 червня, наприклад в Україні.

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День друзів 8 та 9 червня – неофіційне свято, проте все одно полюбилося багатьом людям. Офіційно воно припадає на 30 липня, згідно з резолюцією Генеральної Асамблеї ООН, яка була прийнята у 2011 році.

З нагоди свята LifeStyle 24 підготував привітання у картинках. Надішліть їх сьогодні усім своїм друзям та подякуйте за спільні моменти. Адже зараз буває дуже складно знайти людей, які не кинуть у біді та порадіють успіхам.

Міжнародний день друзів 2024: картинки-привітання

З Міжнародним днем друзів / Фото forumsmile.com.ua

З Міжнародним днем друзів / Фото forumsmile.com.ua

З Міжнародним днем друзів / Фото Joy Pup

З Міжнародним днем друзів / Фото Joy Pup

З Міжнародним днем друзів / Фото Hochu.ua

З Міжнародним днем друзів / Фото Hochu.ua

З Міжнародним днем друзів / Фото Amazing Ukraine

З Міжнародним днем друзів / Фото Amazing Ukraine

З Міжнародним днем друзів / Фото art-shop.com.ua

З Міжнародним днем друзів / Фото Etnosoft

Сподіваємося, що ви знайшли привітання для своїх друзів. Не забувайте дякувати їм не лише сьогодні, але й в інші дні. Адже це важливі люди у житті.