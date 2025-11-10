Тепер щороку 10 листопада відзначають Міжнародний день бухгалтера. З нагоди цього професійного свята редакція 24 Каналу підготувала привітання у картинках, віршах і прозі, які ви можете надіслати знайомим бухгалтерам, щоб підняти їм настрій та подякувати за роботу.

Міжнародний день бухгалтера: як привітати у віршах, картинках і прозі?

***

Вітаємо з професійним святом! Бажаємо, щоб усі звіти проходили з першого разу, клієнти не дратували, а начальство цінувало. Хай життя буде збалансованим, як ідеальний звіт!

***

Щиро вітаю з Днем бухгалтера! Бажаю вам залишатися справжнім професіоналом своєї справи, з легкістю виконувати будь-які завдання і нехай улюблена справа приносить вам не тільки прибутки, а й задоволення.

Привітання з Днем бухгалтера / Колаж Lifestyle 24

***

Щоб добре гроші рахувати,

Потрібно хист і вдачу мати,

Баланс, щоб точно співпадав,

Прибуток кожен день зростав.

Робота це важка доволі,

Тим, хто обрав нелегку долю,

На День бухгалтера вітання,

Зі святом щирі побажання.

Хай настрій буде позитивним,

І мир панує у країні,

Бажаю, щоб були здорові,

Достатку, щастя і любові.

***

З Днем бухгалтера вітаю,

Рівноваги вам бажаю,

Хай в кишенях буде густо,

А в житті – яскраво і не пусто.

У роботі все окей –

Щоб успішним був ваш кожен день!

***

Хай милують око ваше

Дебет, кредит та баланс,

В касі завжди вистачає

На зарплату та аванс.

Сил бажаємо, натхнення

І позитиву побільше у житті,

Щастя хай вас не залишить

Жодний раз на самоті.

***

Вітаємо з Днем бухгалтера. Бажаємо легких звітів, щоб дебет завжди дорівнював кредиту, хороших клієнтів і приємних бонусів. Хай кожен робочий день завершується словами "усе зійшлося".

***

З Днем бухгалтера тебе! Бажаю мати не лише фінансовий, а й емоційний баланс. Нехай всі твої підрахунки завжди ведуть до щастя.

