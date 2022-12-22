Місячний календар стрижок на січень: коли піти до перукаря в новому році

Щоб вдало підстригтися у січні та залишитися задоволеними своєю новою зачіскою, варто знати сприятливі та несприятливі дні для походу до перукаря. Місячний календар стрижок допоможе розібратися, коли краще стригтися у перший місяць 2023 року.

Місячний календар від 24 каналу допоможе розібратися у найкращому часі для вашого нового образу. Читайте про сприятливі та несприятливі дні для нової зачіски у січні та не ризикуйте своїм зовнішнім виглядом.

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За місячним календарем на січень 2023 року, циклічна зміна фаз Місяця буде проходити у такій послідовності:

Молодий Місяць (Молодик) – 21 січня;

Повний Місяць (Повня) – 7 січня;

Висхідний Місяць – з 1 по 6 січня і з 22 по 31 січня;

Спадний Місяць – з 8 по 20 січня.

​Місячні фази у січні 2023 року / Фото Unsplash

Сприятливі дні для стрижки у січні

Протягом січня сприятливими для нової зачіски будуть такі дні:

3, 5, 9, 10, 12, 13, 22, 28 та 31 січня.

У ці числа можна сміливо експериментувати над своїм волоссям та зовнішнім виглядом – у будь-якому випадку нова зачіска вам личитиме та тішитиме довгий час.

Сприятливі дні для стрижки у січні 2023 / Фото Unsplash

Несприятливі дні для стрижки у січня

Відмовитися від походу до перукаря у січні варто в такі дні:

18, 24 та 27 січня.

У ці числа краще утриматися від стрижки та фарбування – зачіска може вас розчарувати, а волосся може отримати пошкодження.

Несприятливі дні для стрижки у січні 2023 / Фото Unsplash