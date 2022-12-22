Лунный календарь от 24 канала поможет разобраться в лучшем времени для вашего нового образа. Ознакомьтесь с благоприятными и неблагоприятными днями для новой прически в январе и не рискуйте своим внешним видом.

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По лунному календарю на январь 2023 года циклическое изменение фаз Луны будет проходить в следующей последовательности:

Молодая Луна (Новолуние) – 21 января;

Полная Луна (Полнолуние) – 7 января;

Восходящий Луна – с 1 по 6 января и с 22 по 31 января;

Убывающая Луна – с 8 по 20 января.

​ Месячные фазы в январе 2023 года / Фото Unsplash

Благоприятные дни для стрижки в январе

В течение января благоприятными для новой прически будут следующие дни:

3, 5, 9, 10, 12, 13, 22, 28 и 31 января.

В эти числа можно смело экспериментировать над своими волосами и внешним видом – в любом случае новая прическа вам подходит и будет радовать долгое время.

Благоприятные дни для стрижки в январе 2023 года / Фото Unsplash

Неблагоприятные дни для стрижки в январе

Отказаться от похода к парикмахеру в январе следует в следующие дни:

18, 24 и 27 января.

В эти числа лучше воздержаться от стрижки и покраски – прическа может вас разочаровать, а волосы могут получить повреждение.

Неблагоприятные дни для стрижки в январе 2023 года / Фото Unsplash