Місячний календар стрижок на грудень: коли варто іти в перукарню, а коли ні

Зірки підготували вдалі і невдалі дні для походу до перукаря в грудні. Читайте місячний календар стрижок на грудень та дізнайтеся сприятливі та несприятливі дні.

Місячний календар від 24 каналу допоможе розібратися у найкращому часі для вашого нового образу в грудні. Читайте про сприятливі та несприятливі дні для нової зачіски у грудні та не ризикуйте своїм зовнішнім виглядом.

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За місячним календарем на грудень 2022 року, циклічна зміна фаз Місяця буде проходити у такій послідовності:

Молодий Місяць (Молодик) – 23 грудня;

Повний Місяць (Повня) – 8 грудня;

Висхідний Місяць – з 1 по 7 грудня і з 24 по 31 грудня;

Спадний Місяць – з 9 по 23 грудня.

Фази Місяця впливають на стрижку / Фото Unsplash

Сприятливі дні для стрижки у грудні

Протягом грудня сприятливими для нової зачіски будуть такі дні:

1, 4, 5, 12, 13, 14, 17, 22, 24 та 31 грудня.

У ці числа можна сміливо експериментувати над своїм волоссям та зовнішнім виглядом – у будь-якому випадку нова зачіска вам личитиме та тішитиме довгий час.

Вдалі дні для стрижки у грудні / Фото Unsplash

Несприятливі дні для стрижки у грудні

Відмовитися від походу до перукаря у грудні варто в такі дні:

2, 7, 8, 26 та 30 грудня.

У ці числа краще утриматися від стрижки та фарбування – зачіска може вас розчарувати, а волосся може отримати пошкодження.