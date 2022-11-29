Лунный календарь от 24 канала поможет разобраться в лучшем времени для вашего нового образа в декабре. Ознакомьтесь с благоприятными и неблагоприятными днями для новой прически в декабре и не рискуйте своим внешним видом.

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По лунному календарю на декабрь 2022 года циклическое изменение фаз Луны будет проходить в следующей последовательности:

Молодая Луна (Молодык) – 23 декабря;

Полная Луна (Полная) – 8 декабря;

Восходящая Луна – с 1 по 7 декабря и с 24 по 31 декабря;

Убывающая Луна – с 9 по 23 декабря.

Фазы Луны влияют на стрижку / Фото Unsplash

Благоприятные дни для стрижки в декабре

В течение декабря благоприятными для новой прически будут следующие дни:

1, 4, 5, 12, 13, 14, 17, 22, 24 и 31 декабря.

В эти числа можно смело экспериментировать над своими волосами и внешним видом – в любом случае новая прическа вам будет подобать и радовать долгое время.

Удачные дни для стрижки в декабре / Фото Unsplash

Неблагоприятные дни для стрижки в декабре

Отказаться от похода к парикмахеру в декабре следует в следующие дни:

2, 7, 8, 26 и 30 декабря.

В эти числа лучше воздержаться от стрижки и покраски – прическа может вас разочаровать, а волосы могут получить повреждение.