За допомогою місячного календаря для садівників від 24 каналу, ви зможете дізнатися, як полегшити свою роботу, як завадити невдалому періоду та якого врожаю очікувати.

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За місячним календарем на серпень 2022 року, циклічна зміна фаз Місяця буде проходити у такій послідовності:

Молодий Місяць (Молодик) – 27 серпня;

Повний Місяць (Повня) – 12 серпня;

Висхідний Місяць – з 1 по 11 серпня і з 28 по 31 серпня;

Спадний Місяць – з 13 по 26 серпня.

Місячні фази у серпні / Фото Unsplash

Сприятливі дні посівного календаря за серпень

Цього місяця більшість днів будуть сприятливими для роботи на городі – на носі збір урожаю, тож за рослинами треба доглядати частіше та ретельніше.

Коли краще працювати в саду та городі в серпні / Фото Unsplash

Сприятливі дні в серпні: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 30, 31 числа.

У ці дні можете сміливо поратися в саду чи на городі, не переживаючи, що рослини негативно на це зреагують. Ваша робота у ці дні серпня принесе виключно користь та ряний урожай для всієї родини.

Несприятливі дні посівного календаря за серпень

За весь місяць відверто поганих днів для роботи в саду чи городі буде лише 4 – тоді краще присвятити час чомусь іншому або взагалі зробити для себе вихідний.

Несприятливі дні в серпні: 11, 12, 26 та 27 числа.

У ці дні краще не намагатися зробити щось на грорді – може статися прикрий випадок: або одна з рослин поламається, або скоро засохнуть. Найкращим варіантом для несприятливих днів у серпні буде відпочинок та милування на результати своєї праці.

Коли краще працювати в саду та городі в серпні / Фото Unsplash