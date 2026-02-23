Про це йдеться на сайті Space Weather Live. Детальніше про те, коли варто робити манікюр у березні 2026 року – читайте в нашому матеріалі.

Фази Місяця у березні 2026 року

Зростальний Місяць : з 1 по 2 березня та з 20 по 31 березня;

: з 1 по 2 березня та з 20 по 31 березня; Повня : 3 – 4 березня;

: 3 – 4 березня; Спадний Місяць : 5 – 18 березня;

: 5 – 18 березня; Молодик: 19 березня.

Коли робити манікюр у березні 2026 року?

Якщо ви мрієте про довгі нігті та хочете, щоб вони швидше відростали, то найкраще записуватися до майстра у період зростального Місяця. У березні це перші дні місяця – 1 та 2 числа, а також тривалий період з 20 по 31 березня. У цей час будь-які живильні ванночки, маски та зміна дизайну підуть на користь і дадуть найкращий результат.

У дні Повні, яка припадає на 3 та 4 березня, варто бути трохи обережнішими з гострими інструментами. Так, від кардинальних змін форми нігтів чи обрізного манікюру краще відмовитися, віддавши перевагу легкому догляду або яскравому дизайну.

Для тих, хто хоче, щоб манікюр зберігав ідеальний вигляд якнайдовше, а кутикула відростала повільно, чудово підійде період спадного Місяця з 5 по 18 березня. Оскільки всі процеси в організмі трохи сповільнюються, це ідеальний час для лікувальних процедур та нанесення стійкого покриття.

До речі, наймоднішим манікюром у 2026 році вважаються нігті, прикрашені камінчиками та кристалами. Секрет ідеального виконання цього тренду полягає у мінімалізмі та бездоганній підготовці. Відома зіркова майстриня манікюру Матея Новакович радить починати з ідеально доглянутих нігтів, покритих прозорим або напівпрозорим відтінком. Найефектніший вигляд має хаотичне розташування яскравих акцентів, розповідає видання Vogue Mexico.

Коли не можна робити манікюр у березні 2026 року?