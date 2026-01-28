Згідно з даними, опублікованими на Space Weather Live, у лютому 2026 року є як вдалі, так і несприятливі дні для фарбування волосся. Тож ми визначили найкращі періоди, щоб запис до майстра був максимально вдалим.
Фази Місяця у лютому 2026
- Зростальний Місяць: 1 лютого, 18 – 28 лютого
- Повня: 2 лютого
- Спадний Місяць: 3 – 16 лютого
- Новий Місяць: 17 лютого
Коли фарбувати волосся у лютому?
Найсприятливішим періодом для цього вважають фазу зростаючого Місяця. Саме в цей час фарба рівно розподіляється по волоссю, а отриманий колір довго залишається насиченим. Тому 1 лютого – вдалий час для зміни відтінку або навіть сміливих експериментів із кольором волосся. Також для фарбування волосся чудово підійде період з 18 до 28 лютого.
Фаза Спадного Місяця, що в лютому триває з 3 до 16 числа, не підходить для радикальних змін образу та освітлення. Натомість цей час підходить для легкого тонування в натуральні відтінки, які надають волоссю доглянутого вигляду.
До речі, напередодні модне видання Vogue писало, що цьогоріч в тренді будуть відтінки волосся: Espresso Martini Brunette, теплий мідний, глибокий чорний, медово-імбирний блонд, каштановий махагон і світлий рудуватий (джинджер)
Коли в лютому 2026 року краще не фарбувати волосся?
- У Повню, яка припадає на 2 лютого, варто бути обачним, адже реакція волосся на фарбування може бути непередбачуваною. Є ризик, що колір швидко змиється, тому похід до салону краси краще відкласти.
- Також краще утриматися від будь-яких маніпуляцій із волоссям в період Молодика. Річ у тім, що фарбування у цей час може негативно вплинути на стан волосся, а результат навряд чи потішить. Цього місяця Новий Місяць настає 17 лютого.