Згідно з даними, опублікованими на Space Weather Live, у лютому 2026 року є як вдалі, так і несприятливі дні для фарбування волосся. Тож ми визначили найкращі періоди, щоб запис до майстра був максимально вдалим.

Фази Місяця у лютому 2026

Зростальний Місяць : 1 лютого, 18 – 28 лютого

: 1 лютого, 18 – 28 лютого Повня : 2 лютого

: 2 лютого Спадний Місяць: 3 – 16 лютого

3 – 16 лютого Новий Місяць: 17 лютого

Коли фарбувати волосся у лютому?

Найсприятливішим періодом для цього вважають фазу зростаючого Місяця. Саме в цей час фарба рівно розподіляється по волоссю, а отриманий колір довго залишається насиченим. Тому 1 лютого – вдалий час для зміни відтінку або навіть сміливих експериментів із кольором волосся. Також для фарбування волосся чудово підійде період з 18 до 28 лютого.

Фаза Спадного Місяця, що в лютому триває з 3 до 16 числа, не підходить для радикальних змін образу та освітлення. Натомість цей час підходить для легкого тонування в натуральні відтінки, які надають волоссю доглянутого вигляду.

До речі, напередодні модне видання Vogue писало, що цьогоріч в тренді будуть відтінки волосся: Espresso Martini Brunette, теплий мідний, глибокий чорний, медово-імбирний блонд, каштановий махагон і світлий рудуватий (джинджер)

Коли в лютому 2026 року краще не фарбувати волосся?