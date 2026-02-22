У березні 2026 року, за даними Space Weather Live, є як особливо вдалі дні для зміни іміджу, так і періоди, коли експерименти краще відкласти. Коли варто записатися до салону, а коли краще перенести процедуру – читайте в матеріалі.

Фази Місяця у березні 2026 року

Зростальний Місяць: з 1 до 2 березня та з 20 до 31 березня;

з 1 до 2 березня та з 20 до 31 березня; Повня – 3-4 березня;

– 3-4 березня; Спадний Місяць – 5-18 березня;

– 5-18 березня; Молодик – 19 березня.

Коли в березні 2026 року краще не фарбувати волосся?

Повня 3 і 4 березня – не найкращий час для зміни кольору волосся. Є ризик, що колір швидко змиється, тому похід до перукаря краще перенести на інші дати.

До того ж небажано фарбувати волосся під час Молодика. Вважається, що фарбування тоді може погіршити його стан і не дати бажаного результату. У березні Новий Місяць припадає на 19 число.

Коли в березні 2026 року можна фарбувати волосся?

Найбільш вдалим часом для фарбування вважається період Зростального Місяця. Саме тоді фарба лягає без плям, а відтінок залишається яскравим протягом тривалого часу. Тож 1 і 2 березня та проміжок з 20 до 31 березня чудово підходять як для легкого оновлення тону, так і для сміливих змін.

До речі, напередодні видання Vogue зазначило, що трендовими кольорами волосся 2026 будуть: Espresso Martini Brunette, теплий мідний, глибокий чорний, honey ginger blonde, світлий блонд, каштановий махагон та світлий рудуватий (джинджер).