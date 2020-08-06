Телеведуча Катя Осадча разом з чоловіком та двома синами понад тиждень відпочиває у Туреччині. Зірка встигла підкорити шанувальників бездоганною фігурою у купальнику, проте на курорті набрала зайвого. Вона показала, як позбувається кілограмів у тренажерному залі, обравши для занять спортивні мінішорти.

Після численних вікендів на березі Дніпра зіркове подружжя Каті Осадчої та Юрія Горбунова ризикнуло й наважилось на закордонну подорож. В інстаграмі ведуча часто ділиться світлинами з активного відпочинку. Сім'я часто влаштовує прогулянки та екскурсії, катається на велосипедах, а знаменита матуся двох хлопців навіть встигла опанувати падлбордінг.

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Проте навіть такий насичений відпочинок не обходиться без зайвих кілограмів. Катя Осадча, яка звикла вражати публіку своїми бездоганними формами, відпрацьовує набране в тренажерному залі.

Не набрати кілограми на відпочинку майже неможливо, відпрацьовувати всі вечері треба в залі,

– зізналась ведуча.

Для занять спортом вона обрала чорні мінішорти та білу обтислу майку з американською проймою. Засмагла Катя Осадча позувала без косметики, а волосся під час тренувань зібрала у низький хвіст. Вона виконувала вправи на велосипеді, а у підписі до фото зізналась, що отримує неабияку насолоду від тренажерів.



Катя Осадча у мінішортах на тренажері / Фото Instagram / @kosadcha

Варто зазначити, що поки дружина позбувається зайвого у залі, шоумен Юрій Горбунов практикував йогу. Він систематично займається та ділиться своїми досягненнями у мережі. Якщо під час карантину локацією для тренувань був заміський будинок подружжя, то на відпочинку в Туреччині ведучий може насолоджуватися фантастичними пейзажами поблизу моря.