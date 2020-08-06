Телеведущая Катя Осадчая вместе с мужем и двумя сыновьями больше недели отдыхает в Турции. Звезда успела покорить поклонников безупречной фигурой в купальнике, однако на курорте набрала лишнего. Она показала, как избавляется килограммов в тренажерном зале, выбрав для занятий спортивные мини-шорты.

После многочисленных уикендов на берегу Днепра звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов рискнули и осмелились на заграничное путешествие. В Инстаграме ведущая часто делится фотографиями с активного отдыха. Семья часто устраивает прогулки и экскурсии, катается на велосипеде, а знаменитая мама двух мальчиков даже успела освоить падлбординг.

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Однако даже такой насыщенный отдых не обходится без лишних килограммов. Катя Осадчая, которая привыкла поражать публику своими безупречными формами, отрабатывает набранное в тренажерном зале.

Не набрать килограммы на отдыхе почти невозможно, отрабатывать все ужина надо в зале,

– призналась ведущая.

Для занятий спортом она выбрала черные мини-шорты и белую обтягивающих майку с американской проймой. Загорелая Катя Осадчая позировала без косметики, а волосы во время тренировок собрала в низкий хвост. Она выполняла упражнения на велотренажере, а в подписи к фото призналась, что получает невероятное удовольствие от тренажеров.



Катя Осадчая в мини-шортах на тренажере / Фото Instagram / @kosadcha

Стоит отметить, что пока жена избавляется от лишнего в зале, шоумен Юрий Горбунов практиковал йогу. Он систематически занимается и делится своими достижениями в сети. Если во время карантина локацией для тренировок был загородный дом супругов, то на отдыхе в Турции ведущий может наслаждаться фантастическими пейзажами вблизи моря.