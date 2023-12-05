Святий Миколай народився в заможній християнській сім'ї. Хлопець здобув хорошу освіту, тому вмів читати та писати. Згодом рідний дядько, який був єпископом, запропонував Миколаю посаду читця у церкві, а потім – посаду священника, передає 24 Канал.

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У молодому віці Святий Миколай втратив маму і тата. Батьки залишили йому багатий спадок. Хлопець вирішив віддати гроші нужденним. Миколай був добрим до людей та постійно їм допомагав.

Наприклад, якось він залишив мішок із золотом під дверима однієї сім'ї. Подружжя мало трьох дочок, але ніяк не могло видати їх заміж. Оскільки дівчата не мали приданого. Після допомоги Миколая вони змогли знайти гідних чоловіків.

Миколай Чудотворець / Фото "Україна неймовірна"

Люди любили та поважали Святого. Тому згодом Миколая призначили на посаду єпископа у місті Мира. Він був доброю та співчутливою людиною, справжнім другом для парафіян.

Історія стверджує, що Миколай допомагав людям навіть після смерті. Якось він зупинив голод у своєму місті. Святий з'явився перед капітаном корабля, на якому була кукурудза, та сказав чоловікові залишити зернову культуру у порті.

Що не можна робити на День Святого Миколая

Заборонено лихословити та сваритися.

Не варто займатися хатніми справами: шити, готувати, прасувати, прати та прибирати.

Не можна їсти м'ясні та молочні продукти. Адже триває Різдвяний піст.

Заборонено вживати алкоголь.

Що варто робити на День Святого Миколая