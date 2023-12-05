Міка Ньютон повертається до України з чоловіком: "Це буде емоційна поїздка"

Українська співачка Міка Ньютон планує приїхати до України разом зі своїм чоловіком. Артистка розповіла, які враження очікує отримати від поїздки.

Співачка Міка Ньютон вже багато років живе у Сполучених Штатах разом з чоловіком. Днями зірка висловила бажання повернутися додому.

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Міка Ньютон приїде до України

Артистка повідомила, що приїде до України вкінці цього місяця. Разом з нею поїде і чоловік – Кріс Сааведра, який не відвідував країну близько 8 років.

Міка Ньютон поділилася, що планує відвідати Львів та Київ.

Ми дуже раді поїхати до України наприкінці місяця! Кріс не був там вісім років. Це буде емоційна подорож! Ми будемо у Львові та Києві,

– розповіла Міка Ньютон.



Міка Ньютон з чоловіком / Фото з інстаграм-сторіз

Що відомо про Міку Ньютон