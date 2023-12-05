Певица Мика Ньютон уже много лет живет в Соединенных Штатах вместе с мужем. На днях звезда выразила желание возвратиться домой.

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Мика Ньютон приедет в Украину

Артистка сообщила, что приедет в Украину в конце этого месяца. Вместе с ней поедет и мужчина – Крис Сааведра, не посещавший страну около 8 лет.

Мика Ньютон поделилась, что планирует посетить Львов и Киев.

Мы очень рады поехать в Украину в конце месяца! Крис не был там восемь лет. Это будет эмоциональное путешествие! Мы будем во Львове и Киеве,

– рассказала Мика Ньютон.



Мика Ньютон с мужем / Фото с инстаграм-сториз

Что известно о Мике Ньютоне