Михайлівська пам'ятна субота 2022: коли відзначають та яке значення має цей день

19 листопада 2022 , 08:01
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Третя поминальна субота в листопаді припадає на 17 листопада й називається Михайлівською батьківською суботою. За традицією її відзначають напередодні Михайлового дня, який буде 21 листопада.

У православній церкві лише Дмитрівська батьківська субота є визнана на офіційному рівні (її відзначають 5 листопада). Однак через те, що предки згадували померлих в останню суботу листопада, у народі з'явилася ще одна неофіційна батьківська субота, пише 24 канал.

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Традиції та значення Михайлівської батьківської суботи

Батьківська поминальна субота – це важливий день у православній церкві, коли віряни згадують померлих.

Традиційно у цей день приходять до церкви, щоб поставити свічку. У батьківську суботу в храмах проводять літургії та панахиди. Після відвідин храму церква рекомендує відвідати могилу померлого й також запалити там свічку. Ще можна вдома накрити скромний пам'ятний обід.

Також прийнято у Михайлівську батьківську суботу займатися благодійністю й допомагати нужденним.

Значення та традиції Михайлівської батьківської суботи / Фото Unsplash

Заборони та приказки у Михайлівську батьківську суботу 

У народі говорять:

  • Живі батьки – поважай, а померли – згадай.
  • Людина народжується на смерть, а вмирає на життя.
  • Про небіжчика поганого не говори!
  • Добром згадай, зло забувай.

У Михайлівську батьківську суботу:

  • Не можна голосно сміятися й проводити гучні вечірки, танцювати та слухати музику.
  • На могилі померлого не можна залишати їжу, алкоголь чи цукерки, оскільки це вважається не християнським, а язичницьким звичаєм.
  • Не можна влаштовувати застілля на цвинтарі.
  • У цей день можна жертвувати в храм пісні продукти, але в ніякому разі не можна віддавати для пожертвування алкоголь та м'ясо.
Автор: Ірина Ковальчук