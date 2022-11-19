У православній церкві лише Дмитрівська батьківська субота є визнана на офіційному рівні (її відзначають 5 листопада). Однак через те, що предки згадували померлих в останню суботу листопада, у народі з'явилася ще одна неофіційна батьківська субота, пише 24 канал.
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Традиції та значення Михайлівської батьківської суботи
Батьківська поминальна субота – це важливий день у православній церкві, коли віряни згадують померлих.
Традиційно у цей день приходять до церкви, щоб поставити свічку. У батьківську суботу в храмах проводять літургії та панахиди. Після відвідин храму церква рекомендує відвідати могилу померлого й також запалити там свічку. Ще можна вдома накрити скромний пам'ятний обід.
Також прийнято у Михайлівську батьківську суботу займатися благодійністю й допомагати нужденним.
Значення та традиції Михайлівської батьківської суботи / Фото Unsplash
Заборони та приказки у Михайлівську батьківську суботу
У народі говорять:
- Живі батьки – поважай, а померли – згадай.
- Людина народжується на смерть, а вмирає на життя.
- Про небіжчика поганого не говори!
- Добром згадай, зло забувай.
У Михайлівську батьківську суботу:
- Не можна голосно сміятися й проводити гучні вечірки, танцювати та слухати музику.
- На могилі померлого не можна залишати їжу, алкоголь чи цукерки, оскільки це вважається не християнським, а язичницьким звичаєм.
- Не можна влаштовувати застілля на цвинтарі.
- У цей день можна жертвувати в храм пісні продукти, але в ніякому разі не можна віддавати для пожертвування алкоголь та м'ясо.